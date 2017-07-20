Россия будет стремиться к закреплению ВМФ на втором месте в мире

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не допустит значительного превосходства военно-морских сил других стран над ВМФ РФ, будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире, говорится в тексте Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

"РФ не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-Морским Флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям", — говорится в документе.