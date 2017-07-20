Путин утвердил госполитику в сфере военно-морской деятельности до 2030 года

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим документом определяются цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности до 2030 года, а также роль и место Военно-Морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России.
Согласно документу, правительству поручено обеспечить реализацию основ госполитики в области военно-морской деятельности.
Данный указ вступает в силу с 20 июля 2017 года, со дня его подписания.