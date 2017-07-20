Путин утвердил госполитику в сфере военно-морской деятельности до 2030 года

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года", — говорится в документе.

Этим документом определяются цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности до 2030 года, а также роль и место Военно-Морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России.

Согласно документу, правительству поручено обеспечить реализацию основ госполитики в области военно-морской деятельности.

Данный указ вступает в силу с 20 июля 2017 года, со дня его подписания.