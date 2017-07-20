В поставках оружия вырастет доля авиации, заявили в "Рособоронэкспорт"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл – РИА Новости. Авиация в экспорте продукции военного назначения "Рособоронэкспорта" в этом году превысит 50%, в основном, за счёт стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил журналистам в четверг на авиасалоне МАКС-2017 глава делегации компании Сергей Ладыгин.

За последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла около 45%. В 2016 году из более одной тысячи подписанных контрактных документов три самых крупных пришлись как раз на авиационную технику.

"По нашим прогнозам, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится. Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны Ближнего Востока и АТР", — сказал Ладыгин.

По его словам, интерес к российской боевой авиации резко возрос с началом операции ВКС РФ в Сирии. Наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 – "техника, которая безупречно прошла проверку в реальных боевых условиях".

"Не секрет, что авиационный компонент занимает львиную долю в наших поставках. Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около 2 миллиардов долларов. Ожидаем, что по итогам МАКСа сможем увеличить портфель заказов", — сказал Ладыгин.

Портфель экспортных заказов компании на авиацию сейчас превышает 19 миллиардов долларов.