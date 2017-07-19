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Безопасность

В Минобороны учли привычку сирийских боевиков при подготовке учений

20:3219.07.2017
(обновлено: 20:42 19.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил БезносовПерейти в фотобанкСтрельбы во время антитеррористических учений в рамках сбора руководящего состава Сухопутных войск, которые прошли на базе Гороховецкого центра в поселке Мулино. Архивное фотоСтрельбы во время антитеррористических учений в рамках сбора руководящего состава Сухопутных войск, которые прошли на базе Гороховецкого центра в поселке Мулино. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Безносов
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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 19 июл – РИА Новости. Минобороны России при организации сборов командования ВС РФ учло излюбленную сирийскими террористами тактику устраивать пути снабжения через многокилометровые тоннели.

Сотрудники соединения специального назначения во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участники сборов командования ВС отработали штурм позиций боевиков
В ходе розыгрыша одного из эпизодов учений на полигоне Мулино в Нижегородской области усиленный мотострелковый батальон штурмовал укрепленный город, где "бандиты" держали заложников. На мониторах журналисты видели, что перемещение резервов противника, доставка боеприпасов и другого имущества идет именно через тоннели.

Использовались беспилотники: комплекс радиоэлектронной борьбы с БЛА "Леер-3" разослал местным абонентам sms с требованиями наступающих войск. Разведывательные беспилотники тем временем следили за обстановкой: на мониторах транслировалось видео с них, было видно, как "противник" сосредотачивает колонну бронетехники для выхода из города.

В ходе наступления саперы обнаружили и уничтожили один из подземных тоннелей, использовавшихся условными боевиками. Чтобы не допустить "дружественного огня", штурмовики вешали на захваченные здания специально изготовленные полотнища и флаги.

По словам командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова, в 2016-2017 годах возглавлявшего российскую группировку в Сирии, интеграция сирийского боевого опыта в повседневную практику ВС РФ является главной целью нынешних сборов.

Сборы руководящего состава российской армии начались накануне в Военной академии Генштаба, руководит ими министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Будни российских военных в Сирии
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 готовится к вылету с авиабазы "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют восточные районы Алеппо.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТренировка российского военнослужащего на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.Военнослужащий занимается спортом на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тренировка российского военнослужащего на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.
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Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29.
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Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.
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Технический персонал у российского ударного вертолета МИ-24 на аэродроме "Хмеймим" в Сирии.
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Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ продолжают разминирование восточных районов сирийского города Алеппо.
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Российские военные инженеры Международного противоминного центра в Алеппо.
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© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим".
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Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ на одной из улиц Алеппо с сирийскими детьми.
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подготовка российского штурмовика Су-25 на авиабазе "Хмеймим" к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России.
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© РИА Новости / Максим Блинов
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Парадный расчет военнослужащих на репетиции военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на авиабазе "Хмеймим".
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© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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Истребитель МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море.
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Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМТШ на аэродроме "Хмеймим".
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