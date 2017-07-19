В Минобороны учли привычку сирийских боевиков при подготовке учений

Стрельбы во время антитеррористических учений в рамках сбора руководящего состава Сухопутных войск, которые прошли на базе Гороховецкого центра в поселке Мулино. Архивное фото

Стрельбы во время антитеррористических учений в рамках сбора руководящего состава Сухопутных войск, которые прошли на базе Гороховецкого центра в поселке Мулино. Архивное фото

ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 19 июл – РИА Новости. Минобороны России при организации сборов командования ВС РФ учло излюбленную сирийскими террористами тактику устраивать пути снабжения через многокилометровые тоннели.

В ходе розыгрыша одного из эпизодов учений на полигоне Мулино в Нижегородской области усиленный мотострелковый батальон штурмовал укрепленный город, где "бандиты" держали заложников. На мониторах журналисты видели, что перемещение резервов противника, доставка боеприпасов и другого имущества идет именно через тоннели.

Использовались беспилотники: комплекс радиоэлектронной борьбы с БЛА "Леер-3" разослал местным абонентам sms с требованиями наступающих войск. Разведывательные беспилотники тем временем следили за обстановкой: на мониторах транслировалось видео с них, было видно, как "противник" сосредотачивает колонну бронетехники для выхода из города.

В ходе наступления саперы обнаружили и уничтожили один из подземных тоннелей, использовавшихся условными боевиками. Чтобы не допустить "дружественного огня", штурмовики вешали на захваченные здания специально изготовленные полотнища и флаги.

По словам командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова, в 2016-2017 годах возглавлявшего российскую группировку в Сирии, интеграция сирийского боевого опыта в повседневную практику ВС РФ является главной целью нынешних сборов.

Сборы руководящего состава российской армии начались накануне в Военной академии Генштаба, руководит ими министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

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