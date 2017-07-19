ОДК подписала контракты на ремонт двигателей Су-30МКМ ВВС Малайзии

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 19 июл – РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация в ходе авиасалона МАКС-2017 подписала пакет соглашений о ремонте двигателей АЛ-31ФП, установленных на истребители Су-30МКМ ВВС Малайзии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ОДК.

"ОДК в рамках проходящего в городе Жуковский Международного авиационно-космического салона МАКС заключила ряд соглашений о проведении капитального ремонта парка турбореактивных двигателей АЛ-31ФП и их агрегатов, установленных на многоцелевые истребители Су-30МКМ Королевских Военно-воздушных сил (КВВС) Малайзии", — говорится в сообщении.

​Документы были подписаны гендиректором ОДК Александром Артюховым и гендиректором малазийской компании ATSC (Aerospace Technology Systems Corp.) Мохдом Фадзаром в присутствии главнокомандующего КВВС Малайзии Дато Шри Хаджи Аффенди.

"Для нас Малайзия является одним из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках развития сотрудничества с малазийскими партнерами наша корпорация заинтересована в формировании системы комплексной послепродажной технической поддержки ранее поставленных изделий. Уверен, что подписанные сегодня соглашения укрепят фундамент выстраиваемых нами отношений с малайзийскими эксплуатантами", — цитируются в сообщении слова Артюхова.