Крым усилит охрану границы с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны на российско-украинском участке границы, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.
Кроме того, по его словам, наиболее важно создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.
На заседании погранкомиссии решено увеличить пропускную способность в период туристического сезона с целью бесперебойного функционирования пунктов пропуска.
Кроме того, принято решение улучшить состояние автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска, и заняться развитием дорожного сервиса и многофункциональных комплексов с целью создания максимально комфортных условий для прохождения лицами государственного контроля.
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