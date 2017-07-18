Чемезов: локализовывать производство С-400 в Турции не планируется

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Локализовать производство зенитной ракетной системы С-400 в Турции невозможно — на это потребовались бы десятки лет, заявил в ходе авиасалона МАКС-2017 гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Речь идет об очень серьёзных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники. Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На все это потребовалось бы несколько десятков лет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, возможна ли локализация производства С-400 в случае подписания контракта на закупку данных ЗРС.