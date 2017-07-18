Чемезов: Россия и Турция обговорили контракт по С-400, остался вопрос цены

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные, заявил во вторник журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Технические вопросы мы решили, остались только административные. Решение должны принять правительство Турции и России. Сейчас идут переговоры с Минфином, по всей видимости, какие-то средства на этот проект Турция найдёт сама, а какие-то получит в виде кредита", — сказал он.

Этот контракт может стать одним из крупнейших для "Рособоронэкспорта" за последнее время. Ряд западных СМИ сообщал, что Анкара согласна купить четыре дивизиона С-400 за 3 миллиарда долларов.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.