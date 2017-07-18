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Жара, вундеркинды и китайский дрон-убийца. Чем запомнился первый день МАКС

Сюжет:
МАКС-2017 (77)
17:5418.07.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВертолеты Ми-28H Ночной охотник, Ми-26 и Ми-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017Вертолеты Ми-28H Ночной охотник, Ми-26 и Ми-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В подмосковном Жуковском открылся тринадцатый по счету международный авиакосмический салон МАКС. Стенды, презентации и натурные образцы летной техники представили делегации из более чем 25 стран. И именно зарубежные гости с самого раннего утра постоянно бросали опасливые взгляды на небо. Непредсказуемость столичного лета, особенно богатого на дожди, явно не внушала им оптимизма. "Дежурный" дождь начался в 13:00, но, к счастью, продлился недолго. К началу летной программы, в 14:30, уже светило солнце и было откровенно жарко. Впрочем, капризы погоды — не единственное, чем запомнился первый день авиакосмического салона.

Боевая индивидуальность

Главным героем МАКС ожидаемо стал новейший российский легкий фронтовой истребитель МиГ-35. Для его демонстрации публике в центре выставочного комплекса установили отдельный постамент. Именно здесь было больше всего гостей из Китая, Индии, Чили, Индонезии и других стран. Очевидно, перспективный самолет вызвал у них далеко не праздный интерес. Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко дал импровизированную пресс-конференцию прямо у передней стойки шасси нового истребителя. 

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Многоцелевой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
Авиационный комплекс МиГ-35. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Мы знаем, что в Индии широко применяются российские самолеты, в частности МиГ-29, — ответил Тарасенко на вопрос индийской журналистки об экспортных перспективах истребителя. — Имеющаяся в вашей стране инфраструктура прекрасно подойдет и для МиГ-35. Себестоимость его обслуживания значительно ниже, чем у более ранних машин. При этом МиГ-35 превосходит их в скорости, маневренности, бортовом радио-электронном оборудовании. Кроме того, в новом истребителе реализованы технологии "стелс". В частности, радиопоглощающее покрытие фюзеляжа, делающее самолет малозаметным для радаров".

По словам Ильи Тарасенко, серийное производство МиГ-35 начнется в ближайшие два года. Машина готова практически на 100 процентов, что и продемонстрировал в рамках летной программы ее пилот. Истребителю выделили рекордные пять минут на индивидуальное выступление. Такой чести не удостоился ни один другой самолет. И летчик воспользовался временем как следует. Благодаря двигателям с отклоняемым вектором тяги, МиГ-35 способен с легкостью выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа: "петлю Нестерова", "кобру Пугачева", "колокол", "бочки", "полубочки" и многое другое. Ранее такими возможностями мог похвастать разве что более тяжелый Су-35. Этот самолет тоже участвовал в показательной программе и прошел над аэродромом в едином строю с двумя летными прототипами истребителя пятого поколения ПАК ФА Т-50. 

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Соколы России принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Статическая экспозиция авиационной техники в этом году стала ощутимо "индивидуальнее", чем на прошлых авиасалонах. Если раньше самолеты и вертолеты выставлялись главным образом в единообразном камуфляже и без особых отличий во внешнем виде, то теперь взгляд то и дело падал на выбивающиеся из общего ряда детали, говорящие о том, что многие из представленных машин побывали в реальном бою. В кабине ударного вертолета Ка-52, у изголовья кресел пилотов закреплены иконы. Под фонарем двухместного истребителя Су-30СМ — звезды, которыми пилоты традиционно обозначают количество своих побед или боевых вылетов. А на фюзеляже фронтового бомбардировщика Су-34 (бортовой номер 10, красный) нарисована золотая звезда Героя России. И чуть правее подпись — "Олег Пешков". Этот самолет стал первым именным Су-34 и был назван в честь российского летчика, погибшего на сирийско-турецкой границе осенью 2015 года.

Арабские асы

Делегации западных авиастроительных компаний и оборонных концернов, несмотря на санкции, введенные против России, представлены на МАКС-2017 крайне широко. В частности, свои стенды есть у таких известных американских корпораций, как General Dynamics, Honeywell, Boeing. Европейцы представлены компаниями Thales, Safran, Airbus и другими. Конечно, представителей западных стран в этот раз на форум прибыло гораздо меньше, чем, например, в 2013 году. Однако их активно вытесняют китайские производители техники, что отчетливо видно по количеству стендов. 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолёт Airbus A350-1000 на МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дальнемагистральный широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолёт Airbus A350-1000 на МАКС-2017 в Жуковском
Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 во время летно-тактические учения в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В частности, на статической экспозиции КНР впервые представила в России свой разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong 1, внешне очень похожий на американский MQ-9 Reaper. Этот дрон с размахом крыла в 14 метров может находиться в воздухе до 20 часов, развивать скорость до 280 километров в час и нести 200 килограмм вооружений — управляемых ракет, корректируемых и свободнопадающих авиабомб, оборудования для радиоэлектронной борьбы и прочего смертоносного "железа".

Национальное космическое управление КНР показало на выставке макеты всех своих ракетоносителей — от легких до сверхтяжелых LMI-5. Кроме того, на МАКС широко представлены китайские производители сложной электроники, микросхем и процессоров. Очевидно, что Поднебесная стремительно пытается занять те ниши в области военно-технического сотрудничества с Россией, которые "освободили" западные компании. 

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКитайские военнослужащие на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Китайские военнослужащие на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
Истребители Су-27 пилотажной группы Соколы России во время Международного авиационно-космического салона МАКС в Жуковском
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сухой счет: истребителю Су-27 до сих пор нет равных в ближнем воздушном бою

"Санкции — вещь неприятная, — признал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. — Мы не можем говорить, что они не повлияли. Но в целом все наши контракты исполняются в согласованные сроки, и нарушений со стороны "Рособоронэкспорта" и промышленности нет. Ни один контракт не сорван. Санкции не повлияли и на географию поставок".

Из других громких дебютантов МАКС-2017 можно назвать национальную команду Объединенных Арабских Эмиратов по высшему пилотажу Al Fursan ("Рыцари"), сформированную в 2010 году. Шестерка пилотов выполняет групповой пилотаж на реактивных итальянских учебно-тренировочных самолетах Aermacchi MB-339, выкрашенных в черно-золотой. В России они выступают впервые.

"Рад возможности побывать в вашей стране, — признался РИА Новости командир группы Нассер Ахмад, разглядывавший самолеты на статической экспозиции. — Это отличная возможность пообщаться с российскими пилотажниками и набраться у них опыта. Мы постепенно расширяем географию своих выступлений и рады, что нас пригласили на МАКС. Надеюсь, не в последний раз". 

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВоеннослужащие из ОАЭ на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военнослужащие из ОАЭ на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017

Техника молодежи

В рамках авиакосмического салона традиционно проходит Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!". Старшеклассники из разных городов России представили свои разработки, многими из которых уже заинтересовались влиятельные взрослые. В частности, учащийся столичной школы № 1534 Лев Вершинин утверждает? что его проектом перспективного экраноплана ЭП-108 заинтересовалась Федеральная пограничная служба. А делегация из Индонезии долго расспрашивала парня, можно ли этот аппарат приспособить для скоростных пассажирских перевозок по воде.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия салона МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017

Смелую задумку представил и другой молодой москвич Александр Сучков, разработавший проект "космического лифта" — орбитальной станции, от которой к земной поверхности тянется прочный трос из углеродных нанотрубок. По его словам, метод доставки грузов "наверх" по такому лифту будет гораздо экономичнее, чем с помощью привычных ракетоносителей.

"Длина троса будет составлять около 36 тысяч километров, — поясняет Александр. — Скорость подъема груза — 400 километров в час. До орбитальной станции он будет доставляться за четверо или шесть суток. Проблема в том, что сейчас в нашей стране не налажено как следует производство углеродных нанотрубок. Да и в целом этот проект можно осилить только усилиями нескольких стран. Иначе получится слишком дорого.
Более реалистичные планы развития российской космической инфраструктуры в первый день авиасалона озвучил глава предприятия "Информационно-спутниковые системы" Николай Тестоедов. Он сообщил журналистам, что уже к 2021 году Россия создаст первый полностью импортонезависимый навигационный спутник "Глонасс-К2".

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