"Рособоронэкспорт" поможет "Роскосмосу" в продвижении продукции за рубежом

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" договорился помогать "Роскосмосу" в продвижении на мировом космическом рынке, сообщил во вторник в ходе авиасалона МАКС-2017 гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Он выступил перед журналистами после подписания двумя корпорациями соглашения о сотрудничестве.

"Оно будет действовать в течение пяти лет и автоматически продляться в случае отсутствия уведомлений. В соответствии с соглашением, "Рособоронэкспорт" будет оказывать помощь и поддержку Роскосмосу при продвижении продукции и услуг на мировом рынке, и помощь, надеемся, будет взаимной", — сказал Михеев.

По его словам, сегодня РОЭ в качестве посредника предлагает широкий спектр услуг в области космоса: российские предприятия создают и запускают спутники военного или двойного назначения в интересах иностранных заказчиков, создают наземные комплексы управления, приема и обработки информации.

"Иностранные заказчики обеспечиваются картографической продукцией, созданной на основе материалов космических съемок, а специалисты из стран-партнеров обучаются тематической обработке и анализу данных дистанционного зондирования Земли", — добавил глава РОЭ.