Медведев назвал МАКС одной из ведущих мировых выставок и праздником авиации

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, отметив, что МАКС за последние годы стал одной из ведущих мировых выставок, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"За четверть века МАКС стал одной из ведущих мировых выставок, настоящим праздником авиации. Салон ежегодно привлекает внимание представителей сотен крупных компаний, является конструктивной площадкой для делового общения, обмена интересными идеями, заключения взаимовыгодных контрактов", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что Россия является одной из ведущих стран мира по разработке, производству и экспорту авиационной и космической техники. Он подчеркнул, что российская техника отличается высокой надёжностью, оригинальностью технологических решений, а также соответствует мировым стандартам.

"В Жуковском российские предприятия продемонстрируют свои достижения и возможности: новейшие разработки самолёто- и вертолётостроения, авиадвигателей и систем вооружения. И конечно, большой популярностью у посетителей, как обычно, будет пользоваться лётная программа, в рамках которой выступят группы высшего пилотажа из нашей страны и других государств", — говорится в телеграмме Медведева.

Российский премьер выразил уверенность, что МАКС-2017 послужит развитию международного сотрудничества, укреплению авторитета отечественных компаний на мировом рынке, а также поможет наладить деловые контакты, осуществить и воплотить в жизнь самые амбициозные проекты.