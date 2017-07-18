Медведев назвал МАКС одной из ведущих мировых выставок и праздником авиации //

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, отметив, что МАКС за последние годы стал одной из ведущих мировых выставок, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте кабмина.
Медведев отметил, что Россия является одной из ведущих стран мира по разработке, производству и экспорту авиационной и космической техники. Он подчеркнул, что российская техника отличается высокой надёжностью, оригинальностью технологических решений, а также соответствует мировым стандартам.
Российский премьер выразил уверенность, что МАКС-2017 послужит развитию международного сотрудничества, укреплению авторитета отечественных компаний на мировом рынке, а также поможет наладить деловые контакты, осуществить и воплотить в жизнь самые амбициозные проекты.