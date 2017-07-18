Летчики-испытатели попросили Путина оставить МАКС в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Летчики-испытатели обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) на текущей площадке в Жуковском.

Глава государства пообщался с летчиками на стенде ПАО "Иркут" в ходе салона МАКС во вторник. Они рассказали ему о ходе испытательных процедур новых гражданских самолетов МС-21.

"Владимир Владимирович, крик души есть на 30 секунд. Злые языки утверждают, что это у нас последний МАКС в Жуковском. Мы обращение от летчиков-испытателей передали (вице-премьеру) Дмитрию Олеговичу (Рогозину). Если будет возможность, хотелось бы, чтобы посмотрели", — сказал президенту летчик-испытатель Роман Таскаев.

По мнению летного состава испытателей, которые базируются на аэродроме в Жуковском, здесь достаточная по площади территория, развитая инфраструктура и должный уровень безопасности.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров сообщал журналистам, что решение о переносе авиасалона из Жуковского в Кубинку будет принято в 2018 году. Он отметил, что "если будет площадка готова и она будет лучше, она будет отвечать всем требованиям технологическим, которые выдвигаются, она будет использована". По его словам, чтоный ответ можно будет получить в 2018 году.