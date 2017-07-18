Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Авиасалон "МАКС" вышел на высокий уровень и стал ожидаемым событием, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник глава государства посетил экспозицию международного авиакосмического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском.

"МАКС" действительно вышел на высокий уровень, стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники. Развитие авиации и освоение космоса всегда интересовали российское общество. И сразу можно сказать, это значимая часть нашей общей культуры. А история отечественной космонавтики и авиастроения предмет общенациональной гордости. И по праву, как и величайшие достижения таких выдающихся конструкторов, как Королев, Поликарпов, Сухой, Туполев, Ильюшин. И наша сегодняшняя задача — продолжать заложенные ими традиции", — сказал Путин.

Он отметил, что на обширной экспозиции МАКСа свои разработки представят ведущие российские и иностранные компании, пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли.

Международный авиакосмический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.