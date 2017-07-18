Путин: МАКС доказывает, что иностранцы хотят работать с Россией

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIII Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017), отметив, что заключенные в рамках мероприятия контракты подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с РФ.

Как напомнил президент, история МАКС началась 25 лет назад — с проведения в городе Жуковский Московской области "МосАэроШоу". По словам Путина, за это время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и по праву стал событием мирового масштаба.

"Отрадно, что в рамках салона российские и иностранные эксперты, промышленники, бизнесмены анализируют происходящие в отрасли процессы, представляют свой взгляд на ее будущее. Заключенные в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты — наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией", — говорится в телеграмме президента, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

Как уточнил Путин, иностранные партнеры заинтересованы, в том числе, в реализации амбициозных идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального потенциала.

"Имею в виду программы по созданию семейства дальнемагистральных самолетов, освоению космоса. Наша страна — открыта для такой взаимовыгодной, эффективной работы", — говорится в телеграмме.

Международный авиакосмический салон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.