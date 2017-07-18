Новейший корвет "Совершенный" войдет в состав Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Торжественная церемония первого подъема Военно-морского флага России на корвете "Совершенный" состоится на этой неделе во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага корабль приказом главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном подъему флага на корабле, примут участие представители командования ТОФ, завода, администрации края и ветераны ВМФ", — сказал Матвеев.

Ранее корвет выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых проверялись все системы и вооружение корабля.

Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выданы 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.