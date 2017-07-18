Минобороны рассекретило благодарственное письмо польского генерала Сталину

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны РФ рассекретило благодарственное письмо польского генерал-майора Иосифу Сталину на сайте "Освобождение Польши. Цена Победы", где собрана подборка исторических документов.
Как отмечает генерал-майор, польские военные никогда этого не забудут, и в сердце польского народа вечно будет жить горячая благодарность "великому советскому союзнику, оказавшему нам в тяжелую минуту реальную помощь".
"Мы счастливы, что нам дана возможность бороться совместно с героической Красной армией, офицеры и солдаты которой покрыли себя славой исторических побед в борьбе за Сталинград, Орел и Белгород. Наша кровь, пролитая на фронте в борьбе с общим врагом, навеки скрепит дружбу польского и советского народа", — подчеркнул Берлинг.
Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России об освобождении оккупированной Польши частями Красной армии в ходе Великой Отечественной войны и о взаимодействии советских бойцов и командиров с населением освобожденной страны.