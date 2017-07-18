Минобороны рассекретило благодарственное письмо польского генерала Сталину

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны РФ рассекретило благодарственное письмо польского генерал-майора Иосифу Сталину на сайте "Освобождение Польши. Цена Победы", где собрана подборка исторических документов.

"Накануне выхода на фронт первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко я хочу от своего имени, а также от имени солдат и офицеров выразить вам сердечную благодарность за заботу и внимание, которыми вы окружили наши польские вооруженные силы в СССР", — говорится в письме командира 1-го Польского корпуса генерал-майора Зигмунта Берлинга.

Как отмечает генерал-майор, польские военные никогда этого не забудут, и в сердце польского народа вечно будет жить горячая благодарность "великому советскому союзнику, оказавшему нам в тяжелую минуту реальную помощь".

"Мы счастливы, что нам дана возможность бороться совместно с героической Красной армией, офицеры и солдаты которой покрыли себя славой исторических побед в борьбе за Сталинград, Орел и Белгород. Наша кровь, пролитая на фронте в борьбе с общим врагом, навеки скрепит дружбу польского и советского народа", — подчеркнул Берлинг.

Минобороны России разместило на своем сайте рассекреченные архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению войсками Красной армии Польши от нацистской оккупации. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов.

Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России об освобождении оккупированной Польши частями Красной армии в ходе Великой Отечественной войны и о взаимодействии советских бойцов и командиров с населением освобожденной страны.