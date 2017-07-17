В Севастополе в День ВМФ пройдет парад с участием 40 кораблей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 40 боевых кораблей Черноморского флота примут участие в параде в Севастополе, который будет посвящен Дню ВМФ, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачёв.

"Тридцатого июля в Севастополе пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России. Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота", — сказал он.

Трухачев отметил, что всего в празднике примут участие более 40 боевых кораблей и катеров, семь вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и 33 единицы техники армейского корпуса флота.

"В двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы восемь боевых кораблей и судов Черноморского флота, в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", подводная лодка "Старый Оскол", а также корабль Пограничной службы ФСБ России и старейшее в составе ВМФ спасательное судно "Коммуна", — рассказал он.

Трухачев отметил, что в ходе праздника будут показаны элементы боевой подготовки по поиску и уничтожению минных заграждений, подводных лодок, морскому артиллерийскому бою, огневому подавлению "противника", бою за высадку десанта, освобождению судна, захваченного террористами, а также элементы подготовки по спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие.

"В заключение зрители увидят "фонтаны на воде" и "вальс буксиров" в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и панорамным фейерверком над акваторией Севастопольской бухты", — заключил Трухачев.