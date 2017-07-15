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Безопасность

NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"

18:5715.07.2017
(обновлено: 18:59 15.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТанк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 годТанк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия уже добилась паритета по бронетехнике со странами НАТО и в ближайшие годы продолжит укреплять позиции, в то время как США и их союзники рискуют окончательно утратить лидерство в этой сфере, считает обозреватель журнала National Interest Лорен Томпсон.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Источник: "Армата", Т-50 и С-500 войдут в новую госпрограмму вооружений

В первую очередь автор обращает внимание на удручающую ситуацию с танкостроением в Америке. "Производство боевых машин находится на самом низком уровне за последние десятилетия", — отмечает он. Так, по его словам, в США ежегодно собирают не больше 12 танков "Абрамс", а план по оснащению бронетанковых бригад современным вооружением, утвержденный еще администрацией Обамы, будет реализован только через четверть века.

"Тот факт, что США и их союзники не отказываются от устаревшей бронетехники, сродни приглашению к агрессии", — убежден Томпсон. Он также напоминает, что Италия, Германия и Франция имеют в своем распоряжении по 300 танков, при этом Россия поддерживает в боеготовом состоянии несколько тысяч машин.

По мнению автора, сегодня стороны достигли паритета, однако в скором времени Москва может получить преимущество. Прежде всего, это связано с разработкой универсальной боевой платформы "Армата", не имеющей аналогов на Западе. "Не будет преувеличением сказать, что эта диспропорция в потенциалах может привести к поражению США в будущей войне Запада с Востоком", — считает обозреватель.

Демонстрация танка Т-14 Армата
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"

Исправить ситуацию может только форсирование программы модернизации американских танков, полагает Томпсон. Так, он приводит в пример проект компании General Dynamics, которая обещает за дополнительное финансирование поставлять Пентагону по 22 "Абрамса" в месяц. "Армии нужно больше денег на модернизацию", — подчеркивает автор. При этом он убежден, что "сдерживание стремительно развивающейся российской военной машины" должно стать "высшим инвестиционным приоритетом" для Белого дома.

В Кремле неоднократно указывали на то, что внешняя политика России выстроена на принципах мира и уважения к международному праву, поэтому применение военной силы при отсутствии угрозы суверенитету и территориальной целостности государства не рассматривается в качестве возможного сценария действий в конфликтных ситуациях на мировой арене.

Бронетанковое чудо "Армата"
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПо словам гендиректора "Уралвагонзавода", в самое ближайшее время начнутся стрельбы, на которых пока будет испытываться существующий боеприпас. Кроме того разрабатывается новый снаряд специально для пушки "Арматы", который будет "прожигать" метр стали.Танки Армата механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам гендиректора "Уралвагонзавода", в самое ближайшее время начнутся стрельбы, на которых пока будет испытываться существующий боеприпас. Кроме того разрабатывается новый снаряд специально для пушки "Арматы", который будет "прожигать" метр стали.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРоссийский танк "Армата" в будущем станет беспилотным. "Беспилотная "Армата" — это машина будущего, мы не сомневаемся. В этом уверены и мы, и военные", — сказал гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко.Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Российский танк "Армата" в будущем станет беспилотным. "Беспилотная "Армата" — это машина будущего, мы не сомневаемся. В этом уверены и мы, и военные", — сказал гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМощность штатного двигателя новейшего российского танка "Армата" достигнет 1800 лошадиных сил.Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мощность штатного двигателя новейшего российского танка "Армата" достигнет 1800 лошадиных сил.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТяжелая боевая машина пехоты на базе "Арматы" Т-15 будет вооружена беспилотником. Сейчас решается вопрос, какой аппарат взять за основу.Экипаж танка Т-14 на гусеничной платформе Армата
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тяжелая боевая машина пехоты на базе "Арматы" Т-15 будет вооружена беспилотником. Сейчас решается вопрос, какой аппарат взять за основу.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНапомним, танк нового поколения Т-14 на платформе "Армата" впервые был показан на Красной площади в рамках парада, посвященного 70-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Напомним, танк нового поколения Т-14 на платформе "Армата" впервые был показан на Красной площади в рамках парада, посвященного 70-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа базе "Арматы" будет создана новейшая боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-3".Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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На базе "Арматы" будет создана новейшая боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-3".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлавная отличительная черта "Арматы" — необитаемая башня и бронированная капсула для экипажа, отделенная от боеукладки. Такая схема повышает шансы танкистов остаться живыми даже при подрыве боекомплекта.Танки Армата механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Главная отличительная черта "Арматы" — необитаемая башня и бронированная капсула для экипажа, отделенная от боеукладки. Такая схема повышает шансы танкистов остаться живыми даже при подрыве боекомплекта.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо мнению экспертов, если в области боевой авиации пальму первенства в мире прочно удерживают США, которые первыми создали истребитель пятого поколения F-22, то в области танкостроения Россия стала законодателем моды в XXI веке с Т-14 "Армата".Танки на гусеничной платформе Т-14 Армата во время репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
По мнению экспертов, если в области боевой авиации пальму первенства в мире прочно удерживают США, которые первыми создали истребитель пятого поколения F-22, то в области танкостроения Россия стала законодателем моды в XXI веке с Т-14 "Армата".
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанк"Армата", по словам гендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Олега Сиенко, - "машина не для срочников, а для профессионалов, которые впитают в себя все возможности этой машины".Девушки в шлемофонах у стенда Проект Армата на выставке первого российского форума Интернет Экономика
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Армата", по словам гендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Олега Сиенко, - "машина не для срочников, а для профессионалов, которые впитают в себя все возможности этой машины".
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