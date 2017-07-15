На Черноморском флоте завершилась проверка боеготовности

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Завершилась проверка боеготовности Черноморского флота, в ходе которой было задействовано более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой техники, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"На Черноморском флоте завершились мероприятия проверки боевой готовности сил, в ходе которой по тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ, проверена способность береговых и корабельных соединений и частей к выполнению задач по предназначению", — сказал Трухачев.

В ходе проверки готовности сил задачи в море выполняли более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота. Силы Черноморского флота, задействованные в проверке боеготовности, возвращены в пункты базирования.

Трухачев напомнил, что проверка боеготовности Черноморского флота стартовала 12 июля. В ходе нее военнослужащие выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и надводным целям, расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совместно с ракетными катерами ракетным ударом "поразили" корабли условного противника. Морпехи отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей ЧФ выполнили траление фарватеров на минно-опасных направлениях.