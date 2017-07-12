МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море.

"В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах в Крыму и Черном море.

Ранее на этой неделе в Черном море начались американо-украинские учения Sea Breeze — 2017, в которых принимают участие военнослужащие 17 стран. Они продлятся до 22 июля. Корабли, самолеты и береговые технические средства Черноморского флота, а также спутники орбитальной группировки ВКС России ведут наблюдение за этими маневрами.