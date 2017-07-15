В Минобороны рассказали, сколько человек призвали в армию этой весной

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об окончании весеннего призыва 2017 года, служить в российскую армию отправились 142 тысячи человек.

"Весной 2017 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и другие войска было призвано и направлено 142 тысячи человек", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что в эту призывную компанию предоставлялась отсрочка гражданам, обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 1 января 2017 года.

Отмечается, что каждый пятый призывник имел высшее образование. Им был предоставлен выбор: год службы по призыву или два года по контракту. Самым талантливым призывникам предлагалось пройти службу в научных ротах. В эту кампанию в эти роты было направлено 356 молодых людей. Также 199 человек направили в спортивные роты, добавили в Минобороны.

Военные также отметили снижение количества молодых людей, не явившихся в военкоматы. В настоящее время их количество не превышает 0,2% от общего числа призывников.