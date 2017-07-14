МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Предупреждения об учениях Военно-морского флота РФ в Средиземном море означают готовящиеся в эти сроки удары по террористам в Сирии, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

По данным СМИ, согласно международному извещению для летчиков и моряков, в Средиземном море должны пройти учения ВМФ РФ с испытательными ракетными пусками 14, 19, 21, 26 и 28 июля. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

"Предупреждения означают нанесение ракетных ударов по международным террористам на территории Сирийской Арабской Республики. Российский флот вместе с Воздушно-космическими силами, ведя войну против мирового террористического интернационала в Сирии, действует предсказуемо, учитывая возможные последствия для всех морских судов и летательных аппаратов, которые могут оказаться в районе этого средиземноморского участка", — заявил РИА Новости Ненашев.

Он отметил, что Россия заранее предупреждает, а не действует вероломно, как другие партнеры по борьбе с терроризмом, которые выискивают надуманные предлоги и из-за своих внутренних проблем размахивают "Томагавками". "Я имею в виду известные атаки американского флота на сирийском направлении", — уточнил председатель ДПФ.

По его мнению, война с мировым терроризмом требует именно наступательного, последовательного взаимодействия. "Россия своими предупреждениями и своими оповещениями приглашает все здоровые силы планеты присоединиться именно к реальной борьбе на сирийском и иракском направлениях", — полагает эксперт.

"Регулярные открытые предупреждения о готовящихся ракетных ударах свидетельствуют и о том, что Вооруженные силы России вместе с сирийской правительственной армией готовы и способны завершить контртеррористическую операцию полным разгромом запрещенной в РФ и ряде стран мира террористической группировки "Исламское государство"*, — заключил Ненашев.

Собеседник агентства напомнил, что участок Средиземного моря у сирийского побережья закрывался 29 мая — 4 июня и 18 — 30 июня. Корабли Черноморского флота (ЧФ) — фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" — 31 мая нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам и живой силе международных террористов на территории Сирии. Корабли ЧФ — фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подлодка "Краснодар" — 23 июня ударили по террористам в Сирии шестью "Калибрами".

*Террористическая организация, запрещенная в России