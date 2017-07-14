МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Предупреждения об учениях Военно-морского флота РФ в Средиземном море означают готовящиеся в эти сроки удары по террористам в Сирии, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.
"Предупреждения означают нанесение ракетных ударов по международным террористам на территории Сирийской Арабской Республики. Российский флот вместе с Воздушно-космическими силами, ведя войну против мирового террористического интернационала в Сирии, действует предсказуемо, учитывая возможные последствия для всех морских судов и летательных аппаратов, которые могут оказаться в районе этого средиземноморского участка", — заявил РИА Новости Ненашев.
Он отметил, что Россия заранее предупреждает, а не действует вероломно, как другие партнеры по борьбе с терроризмом, которые выискивают надуманные предлоги и из-за своих внутренних проблем размахивают "Томагавками". "Я имею в виду известные атаки американского флота на сирийском направлении", — уточнил председатель ДПФ.
"Регулярные открытые предупреждения о готовящихся ракетных ударах свидетельствуют и о том, что Вооруженные силы России вместе с сирийской правительственной армией готовы и способны завершить контртеррористическую операцию полным разгромом запрещенной в РФ и ряде стран мира террористической группировки "Исламское государство"*, — заключил Ненашев.
Собеседник агентства напомнил, что участок Средиземного моря у сирийского побережья закрывался 29 мая — 4 июня и 18 — 30 июня. Корабли Черноморского флота (ЧФ) — фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" — 31 мая нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам и живой силе международных террористов на территории Сирии. Корабли ЧФ — фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подлодка "Краснодар" — 23 июня ударили по террористам в Сирии шестью "Калибрами".
*Террористическая организация, запрещенная в России