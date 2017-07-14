Коротченко: ВМФ, возможно, планирует ракетные пуски в Средиземном море

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России во второй половине июля, возможно, проведет в Средиземном море различные варианты ракетных пусков, в том числе боевые, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

По данным СМИ, согласно международному извещению для летчиков и моряков, в Средиземном море должны пройти учения ВМФ РФ с испытательными ракетными пусками 14, 19, 21, 26 и 28 июля. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

"Учитывая, что там находятся новейшие российские корабли, не исключено, что будут отрабатываться различные варианты ракетных стрельб испытательного и боевого характера. Речь может идти как о пусках с корабельных зенитно-ракетных комплексов, так и об использовании ударных ракетных систем", — заявил Коротченко РИА Новости в пятницу.

Эксперт отметил, что район будет закрыт для судоходства, что позволит не только обезопасить гражданские суда, но и ограничить возможность присутствия в непосредственной близости от группировки ВМФ РФ кораблей радио- и радиотехнической разведки НАТО.

При этом Коротченко не исключил возможности боевых пусков крылатых ракет "Калибр".

"Нельзя исключать, что могут быть нанесены и удары крылатыми ракетами "Калибр" по заранее выявленным целям террористической организации ИГ*", — отметил Коротченко.

* Террористическая группировка, запрещена в России