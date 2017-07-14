Истребитель МиГ-35 впервые публично представят на МАКС-2017

ЛУХОВИЦЫ (Московская обл.), 14 июл – РИА Новости. Новейший истребитель МиГ-35 впервые будет публично представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017, заявил журналистам в пятницу гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Мы впервые на МАКСе будем публично выставлять наш самолёт МиГ-35 и будем проводить переговоры о продвижении этого самолёта на экспорт", — сказал он.

Тарасенко добавил, что первый публичный полет данной машины состоится на форуме "Армия-2017" в августе.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.