"Рособоронэкспорт" раскрыл данные о своих космических контрактах

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" вывел с 2000 года более 30 космических аппаратов в интересах заказчиков из 14 стран, сообщил журналистам в пятницу гендиректор компании Александр Михеев.

Ранее такая статистика не публиковалась.

"Всего по линии спецэкспортера на заданные орбиты выведено более 30 космических аппаратов из 14 стран, в том числе в интересах Великобритании, Германии, Италии, Китая, Норвегии, Швеции, Европейского космического агентства", – приводятся слова Михеева в сообщении пресс-службы спецэкспортера.

В качестве примера пресс-служба приводит запуски спутников в интересах Республики Корея, Италии и США с ракетно-космического комплекса морского базирования "Sea Launch", пяти немецких военных спутников дистанционного зондирования Земли SAR-Lupe, а также аппаратов связи в интересах Австралии (Intelsat-22), ОАЭ (Yahsat-1B), Канады (Anik G1) и Турции (Turksat-4A) с космодрома Байконур.

"Кроме того, по контрактам Рособоронэкспорта при помощи легких ракет-носителей на солнечно-синхронные орбиты выведено более 15 космических аппаратов гражданского назначения", — отмечается в сообщении.

На авиасалоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском, Рособоронэкспорт планирует обсудить будущие запуски с потенциальными заказчиками.