Российские истребители шесть раз за неделю поднимались для перехватов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские самолеты за минувшую неделю шесть раз поднимались в воздух на перехват иностранных разведывательных самолетов у границ России, сообщается в пятницу на сайте Минобороны России.

На прошлой неделе сообщалось о четырех случаях перехватов иностранных разведывательных самолетов у границ с Россией.

Согласно опубликованной министерством инфографике, воздушную разведку вдоль границ РФ вели 20 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.