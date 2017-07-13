Знание иностранных языков обязательно для офицеров ВДВ, считает начштаба

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Изучение иностранных языков обязательно для офицеров Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и всех военнослужащих соединений ВДВ, входящих в состав КСОР ОДКБ, сообщил в интервью РИА Новости начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

Будучи командующим ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов в 2009 году определил, что одним из основных направлений подготовки офицеров-десантников должно стать изучение иностранных языков.

"В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова курсантами изучаются два языка. В 98-й (Ивановской — ред.) воздушно-десантной дивизии и 31-й десантно-штурмовой бригаде (Ульяновской — ред.), входящих в состав КСОР ОДКБ, весь личный состав соединений проходит языковую подготовку на лингвистические курсах, то есть проводятся плановые занятия по языковой подготовке для всех категорий военнослужащих", — сказал Игнатов.

"Языковая подготовка — на высоком уровне. Все, что в этой сфере было спланировано ранее, воплощается в жизнь", — добавил начштаба ВДВ России.

Воздушно-десантные войска являются отдельным родом Вооруженных сил (ВС) РФ, входят в резерв сил общего назначения и применяются решением Верховного главнокомандующего ВС РФ.

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