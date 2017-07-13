Грушко заявил, что усиление присутствия НАТО остается незамеченным

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Усиление присутствия НАТО на восточных рубежах осталось незамеченным на фоне неоправданной критики российско-белорусских учений "Запад-2017", заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Мы указали на то, что вокруг учений "Запад" было много различных инсинуаций, которые являются совершенно неоправданными. На этом фоне остались незамеченными усилия НАТО по накачиванию вооружениями восточного фланга", — сказал Грушко журналистам после заседания Совета Россия – НАТО (СРН).

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.