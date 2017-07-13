Северный флот раскрывает тайну затопленного американского сухогруза

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 13 июл – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Специалисты Северного флота шестой год работают в Баренцевом море на месте гибели американского сухогруза "Томас Дональдсон", который был затоплен германской субмариной в годы Великой Отечественной войны у западной оконечности острова Кильдин. Корреспондент РИА Новости посетил место, где затонул сухогруз.
Ожившая история
Два покрытых толстым слоем ржавчины танка "Шерман" специалистам Северного флота удалось поднять за два дня – этому предшествовала тщательная подготовительная работа, которая началась еще на берегу. Командующий Северным флотом Николай Евменов прибыл на судно, чтобы осмотреть подводные трофеи и подробно узнать, как проходят работы на сухогрузе.
По оценке Евменова, сухогруз является своеобразным полигоном для водолазов-глубоководников. "Прежде всего, это опыт. Команда водолазов работает здесь в течение пяти лет – такого уникального опыта нет нигде. Это работа на глубине, в экстремальных условиях разрушенных судовых конструкций, комплексная работа робототехники и водолазов – глубоководников, комплексная работа надводных кораблей, килекторного судна, плавучих кранов", — сказал журналистам Евменов, осмотрев поднятые на борт танки.
По информации специалистов флота, на дне находится автотехника, которая за 75 лет в агрессивной соленой среде значительно разрушилась. "Много рам от автомобилей "Виллис", грузовиков, большое количество колес, снарядов, двигателей к торпедным катерам. Это то, что мы видим глазами водолазов и глазами подводных роботов", — отметил Евменов.
В музейном строю
"Собратья" этих танков уже обрели свое место в музеях, причем первый из поднятых с "Дональдсона" на поверхность "Шерманов" удалось восстановить до заводского состояния – на нем установлены оригинальные части, этот образец полностью соответствует тем танкам, которые поставлялись СССР по ленд-лизу.
"Судьба танков такова – находится в музее авиации Севфлота, один танк был передан в музей инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге. Еще два, которые предполагаем к подъему – посмотрим с их судьбой. Наверное, они будут как выставочные экспонаты подготовлены для выставок в музеях Минобороны", — сказал командующий.
Говоря о восстановлении техники времен войны, Евменов упомянул еще одну уникальную операцию этого лета – подъем самолета "Аэрокобра" с глубины 50 метров озера Щукозеро в Мурманской области. Незадолго до окончания войны самолет был сбит, упал на лед и провалился на грунт. Специалисты флота провели скрупулезную работу, рассчитав необходимые условия для подъема "Аэрокобры".
"От удара об лед конструкции были повреждены, но сам по себе металл – никаких коррозий не претерпел, вооружение находится в идеальном состоянии. Летчика не обнаружили", — рассказал Евменов. Командующий пообещал, что и этот образец военной техники будет восстановлен, и даже если его не удастся "поставить на крыло", он станет одним из ценнейших экспонатов военного музея.
Что касается судьбы летчика, то он, скорее всего, похоронен где-то недалеко от Щукозера. Теперь историкам и поисковикам предстоит включиться в работу по выяснению всех обстоятельств тех событий и обнаружению останков.
Бесценный опыт
"Каждый год работа отличается. Это не шаблонные действия – мы работаем исходя из конкретной фактической обстановки. Любая экспедиция сложная, главное требование – подготовка на берегу: техники, личного состава", — сказал Ульянов. Для его подразделения сам по себе подъем техники – не главная задача. Здесь уникальные специалисты приобретают бесценный опыт.
"Мы ставим цель отработать все расчеты, получить практический опыт работы водолазов, операторов необитаемых подводных аппаратов в условиях открытого моря на глубинах 45-60 метров. Объекты находятся в захламленных закрытых помещениях – задействованы такелажные работы, много задействовано крановых установок", — пояснил он.
Как сообщил командующий, опыт работы водолазов Северного флота планируется обобщить и представить в Главное командование Военно-морского флота для оценки и возможного использования на других флотах.
Вода +3, глубина 50, видимость полметра
Непосредственно на объекте работают пять пар водолазов, но прежде сухогруз до мелочей обследуют необитаемые подводные аппараты. "Сначала беспилотник спускается, все смотрим, анализируем, договариваемся с напарником – кто что делает. И уже идем по схеме. Там температура воды стабильная — около 3-4 градусов зимой и летом. Видимость – летом планктон, цветеТ вода, так что полметра – метр", — рассказал водолаз 2 класса Евгений Любарский.
Работы у Любарского и его напарников много – в трюмах остаются не только два танка, военная техника, но и множество снарядов, которые прежде должны обследовать инженеры, чтобы понять, представляют ли боеприпасы опасность. Попадаются на глубине и неожиданные находки – водолаз вспоминает, как обнаружил женскую туфлю – гражданский груз тоже был на борту.
Атака у острова Кильдин
Кригсмарине удалось потопить один сторожевой корабль и транспорт "Томас Дональдсон". Торпеда попала в машинное отделение, и сухогруз лишился хода. Как выяснили историки, его пытались буксировать силами конвоя, но попытки оказались тщетными, экипаж был снят — судно оставили на произвол судьбы. Советские буксиры пытались продолжить буксировку, но на подходе к Кольскому заливу сухогруз затонул.
"Советская сторона выдвинула предположение, что американский экипаж открыл кингстоны, потому что это сулило страховые выплаты, но подтверждения этому факту мы не нашли", — рассказал начальник отделения военно-научной и исторической работы СФ капитан 2 ранга Дмитрий Укрюков.
Сегодня историкам известны детали той трагедии. Капитаном судна был Роберт Хэдден, экипаж – 69 человек. "По нашим данным, людских потерь не было", — уточнил Укрюков.
Водолазы СФ впервые спустились к затонувшему кораблю в 2010 году. С этого времени транспорт обследуется ежегодно. Летом 2016 года поисковые работы длились около трех недель. За это время удалось поднять с морского дна американскую 90-миллиметровую зенитную пушку, средний танк "Шерман" (Sherman M4A2(76)W), носовое палубное орудие, два дорожных катка, две радиостанции.
Прибытие первого конвоя в СССР стало началом военной операции продолжительностью более четырех лет. В 1941–1945 годах в Архангельск и Мурманск пришли около 1,4 тысячи судов в составе 42 конвоев из разных стран. За это время были потеряны 85 торговых судов и 16 кораблей охранения. Союзные конвои имели стратегическое значение для СССР и государств антигитлеровской коалиции.