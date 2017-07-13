Северный флот раскрывает тайну затопленного американского сухогруза

БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 13 июл – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Специалисты Северного флота шестой год работают в Баренцевом море на месте гибели американского сухогруза "Томас Дональдсон", который был затоплен германской субмариной в годы Великой Отечественной войны у западной оконечности острова Кильдин. Корреспондент РИА Новости посетил место, где затонул сухогруз.

Ожившая история

Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к западной оконечности острова Кильдин 3 июля. Здесь, на глубине 50-60 метров, лежит американский сухогруз "Томас Дональдсон", затопленный всего за несколько месяцев до окончания военных действий и перевозивший ценный для Советского Союза груз военного и гражданского назначения: танки и зенитные орудия, автомобили и двигатели к быстроходным катерам, а также одежду и обувь.

Два покрытых толстым слоем ржавчины танка "Шерман" специалистам Северного флота удалось поднять за два дня – этому предшествовала тщательная подготовительная работа, которая началась еще на берегу. Командующий Северным флотом Николай Евменов прибыл на судно, чтобы осмотреть подводные трофеи и подробно узнать, как проходят работы на сухогрузе.

По оценке Евменова, сухогруз является своеобразным полигоном для водолазов-глубоководников. "Прежде всего, это опыт. Команда водолазов работает здесь в течение пяти лет – такого уникального опыта нет нигде. Это работа на глубине, в экстремальных условиях разрушенных судовых конструкций, комплексная работа робототехники и водолазов – глубоководников, комплексная работа надводных кораблей, килекторного судна, плавучих кранов", — сказал журналистам Евменов, осмотрев поднятые на борт танки.

Эти два образца военной техники времен войны стали 12-м и 13-м представителями семейства "Шерманов" в России, причем четыре танка были подняты именно с "Томаса Дональдсона". Сейчас в трюмах остаются еще два танка "Шерман", и их специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота тоже планируют поднять на поверхность.

По информации специалистов флота, на дне находится автотехника, которая за 75 лет в агрессивной соленой среде значительно разрушилась. "Много рам от автомобилей "Виллис", грузовиков, большое количество колес, снарядов, двигателей к торпедным катерам. Это то, что мы видим глазами водолазов и глазами подводных роботов", — отметил Евменов.

© РИА Новости / Анастасия Яконюк Специалисты Северного флота раскрывают тайну затопленного сухогруза США в Баренцевом море © РИА Новости / Анастасия Яконюк Специалисты Северного флота раскрывают тайну затопленного сухогруза США в Баренцевом море

В музейном строю

Два поднятых "Шермана" специалисты флота отмоют и очистят до металла – опыт по восстановлению такой техники накоплен солидный. "Когда выгрузим на берег, поставим под пескоструйную обработку, очистим до металла. Все, что можно, разберем, загрунтуем, покрасим. Не буду говорить, что они будут так же на ходу, как первый – он дорого обошелся. Но постараемся сделать все возможное. Для многих это живая история, которую можно увидеть и потрогать", — рассказал Евменов.

"Собратья" этих танков уже обрели свое место в музеях, причем первый из поднятых с "Дональдсона" на поверхность "Шерманов" удалось восстановить до заводского состояния – на нем установлены оригинальные части, этот образец полностью соответствует тем танкам, которые поставлялись СССР по ленд-лизу.

"Судьба танков такова – находится в музее авиации Севфлота, один танк был передан в музей инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге. Еще два, которые предполагаем к подъему – посмотрим с их судьбой. Наверное, они будут как выставочные экспонаты подготовлены для выставок в музеях Минобороны", — сказал командующий.

Говоря о восстановлении техники времен войны, Евменов упомянул еще одну уникальную операцию этого лета – подъем самолета "Аэрокобра" с глубины 50 метров озера Щукозеро в Мурманской области. Незадолго до окончания войны самолет был сбит, упал на лед и провалился на грунт. Специалисты флота провели скрупулезную работу, рассчитав необходимые условия для подъема "Аэрокобры".

"От удара об лед конструкции были повреждены, но сам по себе металл – никаких коррозий не претерпел, вооружение находится в идеальном состоянии. Летчика не обнаружили", — рассказал Евменов. Командующий пообещал, что и этот образец военной техники будет восстановлен, и даже если его не удастся "поставить на крыло", он станет одним из ценнейших экспонатов военного музея.

Что касается судьбы летчика, то он, скорее всего, похоронен где-то недалеко от Щукозера. Теперь историкам и поисковикам предстоит включиться в работу по выяснению всех обстоятельств тех событий и обнаружению останков.

Бесценный опыт

Замначальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Александр Ульянов рассказал, что успех работы в море в большей степени зависит от подготовки на берегу. В планы работы на "Дональдсоне" может вмешаться только погода, действия специалистов отработаны до мелочей. Ульянов отметил, что здесь нет работы по "шаблону", каждая операция уникальна и имеет свои особенности.

"Каждый год работа отличается. Это не шаблонные действия – мы работаем исходя из конкретной фактической обстановки. Любая экспедиция сложная, главное требование – подготовка на берегу: техники, личного состава", — сказал Ульянов. Для его подразделения сам по себе подъем техники – не главная задача. Здесь уникальные специалисты приобретают бесценный опыт.

"Мы ставим цель отработать все расчеты, получить практический опыт работы водолазов, операторов необитаемых подводных аппаратов в условиях открытого моря на глубинах 45-60 метров. Объекты находятся в захламленных закрытых помещениях – задействованы такелажные работы, много задействовано крановых установок", — пояснил он.

Как сообщил командующий, опыт работы водолазов Северного флота планируется обобщить и представить в Главное командование Военно-морского флота для оценки и возможного использования на других флотах.

Вода +3, глубина 50, видимость полметра

Непосредственно на объекте работают пять пар водолазов, но прежде сухогруз до мелочей обследуют необитаемые подводные аппараты. "Сначала беспилотник спускается, все смотрим, анализируем, договариваемся с напарником – кто что делает. И уже идем по схеме. Там температура воды стабильная — около 3-4 градусов зимой и летом. Видимость – летом планктон, цветеТ вода, так что полметра – метр", — рассказал водолаз 2 класса Евгений Любарский.

Максимальное время пребывания на предельных глубинах для водолаза – 30-40 минут, потом декомпрессия в барокамере и сутки отдыха. По словам Любарского, самое сложное под водой – концентрация внимания, точность действий. "На таких глубинах мозг работает очень медленно при большом давлении. Поэтому все делаешь медленно, с расстановкой", — пояснил водолаз.

Работы у Любарского и его напарников много – в трюмах остаются не только два танка, военная техника, но и множество снарядов, которые прежде должны обследовать инженеры, чтобы понять, представляют ли боеприпасы опасность. Попадаются на глубине и неожиданные находки – водолаз вспоминает, как обнаружил женскую туфлю – гражданский груз тоже был на борту.

Атака у острова Кильдин

Стаж военной службы у "Томаса Дональдсона" оказался коротким. Судно типа "Либерти" было построено в 1944 году для обеспечения массовых перевозок, 11 марта 1945 года сухогруз в составе конвоя 20 грузовых судов, 2 танкера и 11 кораблей охранения вышел из Британии. На борту – свыше 6 тысяч тонн груза. На подходе к Кольскому заливу 20 марта конвой был атакован германскими подводными лодками.

Кригсмарине удалось потопить один сторожевой корабль и транспорт "Томас Дональдсон". Торпеда попала в машинное отделение, и сухогруз лишился хода. Как выяснили историки, его пытались буксировать силами конвоя, но попытки оказались тщетными, экипаж был снят — судно оставили на произвол судьбы. Советские буксиры пытались продолжить буксировку, но на подходе к Кольскому заливу сухогруз затонул.

"Советская сторона выдвинула предположение, что американский экипаж открыл кингстоны, потому что это сулило страховые выплаты, но подтверждения этому факту мы не нашли", — рассказал начальник отделения военно-научной и исторической работы СФ капитан 2 ранга Дмитрий Укрюков.

Сегодня историкам известны детали той трагедии. Капитаном судна был Роберт Хэдден, экипаж – 69 человек. "По нашим данным, людских потерь не было", — уточнил Укрюков.

Водолазы СФ впервые спустились к затонувшему кораблю в 2010 году. С этого времени транспорт обследуется ежегодно. Летом 2016 года поисковые работы длились около трех недель. За это время удалось поднять с морского дна американскую 90-миллиметровую зенитную пушку, средний танк "Шерман" (Sherman M4A2(76)W), носовое палубное орудие, два дорожных катка, две радиостанции.

Кроме того, на поверхность были подняты котловая и ходовая части паровоза, колесные пары, двигатель жидкостного охлаждения и два автоматических зенитных пулемета. Артефакты с "Томаса Дональдсона" командованием СФ были переданы в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в Музей военно-воздушных сил СФ.

Прибытие первого конвоя в СССР стало началом военной операции продолжительностью более четырех лет. В 1941–1945 годах в Архангельск и Мурманск пришли около 1,4 тысячи судов в составе 42 конвоев из разных стран. За это время были потеряны 85 торговых судов и 16 кораблей охранения. Союзные конвои имели стратегическое значение для СССР и государств антигитлеровской коалиции.