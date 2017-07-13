Корабли Каспийской флотилии посетили иранский порт с неофициальным визитом

Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото

Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии зашли в иранский порт Бендер-Энзели с неофициальным визитом в рамках развития и укрепления военного сотрудничества, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В соответствии с программой визита российские моряки провели встречу с представителями командования военно-морских сил ИРИ и руководством провинции Гилян, отдали воинские почести павшим воинам на бульваре Кодс", — сказал Астафьев журналистам.

Он добавил, что российские моряки ознакомятся с историческими памятниками в городах Энзели, Лахиджан и деревне с необычной террасной архитектурой Масуле. В свою очередь экипаж малого артиллерийского корабля "Махачкала" проведет у себя на борту официальный прием от имени командования отряда кораблей Каспийской флотилии для представителей ВМС Ирана.

Он также добавил, что помимо этого визита запланировано проведение дружественных спортивных мероприятий между российскими и иранскими моряками по футболу, баскетболу и плаванию на байдарках.

Убытие отряда кораблей КФЛ из иранского порта запланировано на 15 июля.