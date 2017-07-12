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Безопасность

Дракон расправил крылья. Китай достраивает первую военную базу за рубежом

18:0512.07.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР выходят на берег во время высадки морского десантаБоевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР выходят на берег во время высадки морского десанта
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Группа кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправилась к берегам Джибути для строительства базы материально-технического обеспечения в районе Африканского Рога. Об этом в среду сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на власти КНР. Этот объект станет первой военной базой Китая, расположенной за пределами страны. Подчеркивается, что строительство находится на завершающей стадии, а база будет использоваться ВМС НОАК для проведения различных миссий в Африке и Западной Азии, включая миротворческие операции, доставку гуманитарной помощи и, конечно, борьбу с пиратством.

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Andy Wong, pool
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Таким образом, Вооруженные силы Поднебесной (вслед за Российской армией, построившей фактически с нуля авиабазу Хмеймим в Сирии) всерьез и надолго готовятся обеспечить свое военное присутствие в дальнем зарубежье. Глобальные амбиции КНР отмечали многие аналитики, наблюдавшие за развитием китайского флота, упор в котором с недавних пор был сделан на строительстве десантных и транспортных кораблей для экспедиционных операций. Не исключено, что база в Джибути станет первым, но далеко не последним форпостом НОАК за рубежом.

Финансовый интерес

Интерес руководства Китая к небольшому государству в Восточной Африке вполне объясним. Западная граница Джибути расположена на самом узком участке Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Аденским заливом. Он имеет огромное экономическое и стратегическое значение. Через это бутылочное горлышко шириной всего 26 километров проходят все европейские корабли, попадающие в Красное море из Средиземного через Суэцкий канал и следующие в Восточную и Южную Азию, а также в Австралию. Кроме того, именно через Баб-эль-Мандебский пролив идет львиная доля нефтяных танкеров из Саудовской Аравии.

© МеркаторПорт Джибути
© Меркатор
Порт Джибути

"Географическую важность Джибути понимают во всем мире, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — В этой стране есть военные базы США, Германии, Италии, Испании. По сути, Джибути живет за счет сдачи в аренду своего побережья. Китай за последние 20 лет активно инвестирует в африканские страны и рассматривает этот регион как главный источник для своего дальнейшего промышленного и экономического развития. Военная база в Джибути нужна КНР, чтобы обезопасить свои интересы. Надо помнить, что в Аденском заливе до сих пор остро стоит проблема пиратства. Нападениям подвергались и китайские корабли. Ну и, наконец, постоянное военное присутствие Поднебесной в Африке позволит ей оказывать большое влияние на страны, представляющие для КНР экономический интерес. К этому Китай подходит разнопланово: у них даже есть свой специальный телеканал, ведущий вещание на африканские государства".

Лидеры БРИКС. Архивное фото
© Пресс-служба Президента РФ
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Эксперт: Китай в качестве председателя постарается повысить потенциал БРИКС
К началу 2017 года общий объем китайских инвестиций в страны Африки приблизился к триллиону долларов. Пекин реализует и финансирует десятки самых разных проектов по всему континенту. Стройкой века по праву можно назвать китайский проект железной дороги East Africa Railway, которая соединит несколько восточноафриканских стран. Китай вложил в нее почти 14 миллиардов долларов. Кроме того, КНР оплачивает строительство крупного грузового порта и международного авиатерминала в Кении, огромный производственный район в Эфиопии и многое-многое другое "по мелочи". Выбор Джибути в качестве места для своей первой зарубежной военной базы говорит о том, что Китай, закачав в развитие Черного континента огромные деньги, теперь хочет обеспечить их безопасность.

Экспедиционный потенциал

Возможности для выполнения этой задачи у НОАК есть: за последние 10 лет руководству КНР удалось серьезно подстегнуть программу строительства надводных и подводных кораблей для своих Военно-морских сил. Особое внимание уделялось постройке кораблей для транспортировки больших воинских контингентов с техникой и вооружением на дальние расстояния. В частности, к берегам Джибути в начале этой недели отправились новейшая десантная платформа MLP 868 Donghaidao и универсальный десантный корабль (УДК) проекта 071 Jinggangshan.

CC BY 2.0 / Times Asi / The Chinese navy conducts drills in the South China SeaУниверсальный десантный корабль проекта 071 Jinggangshan
CC BY 2.0 / Times Asi / The Chinese navy conducts drills in the South China Sea
Универсальный десантный корабль проекта 071 Jinggangshan

Особый интерес представляет Donghaidao. Кораблями типа MLP (Mobile landing platform — мобильная десантная платформа), помимо КНР, на сегодняшний день обладают только США. Американцы завершили строительство первых единиц в 2013 году — всего на два года раньше китайцев. Пентагон классифицирует корабли типа MLP как экспедиционные мобильные базы, предназначенные для обеспечения крупномасштабных десантных операций на большом расстоянии от дружественной береговой инфраструктуры. По сути дела, Donghaidao представляет собой автономную военно-морскую единицу, способную создать на вражеском берегу плацдарм для высадки основных сил. Для этого корабль оснащен вместительными трюмами, собственной флотилией десантных катеров, вертолетными площадками, контингентом военнослужащих.

Первый китайский авианосец собственного производства
© REUTERS / Stringer
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Не отстает от него по своим возможностями и УДК Jinggangshan, спущенный на воду в 2010 году. Он способен выполнять сразу четыре разные задачи: десантировать на сушу воинские части, принимать вертолеты, быть центром командования и плавучим госпиталем. На корабле могут одновременно располагаться 1000 десантников, четыре вертолета, четыре десантных корабля на воздушной подушке в доке, 20 боевых бронированных машин. Корабли этого класса своими размерами в китайском флоте уступают только авианосцам. Естественно, подобные громады просто так гонять в Мировой океан власти КНР не станут.

"Китай в полной мере освоил строительство десантных кораблей, по своим характеристикам не уступающих американским, — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. — Кроме того, в марте сообщалось, что НОАК планирует резко увеличить численность морской пехоты (с 20 тысяч до 100 тысяч человек. — Прим. авт.). Китай все больше обращает внимание на использование своих Вооруженных сил для того, что они называют "защитой зарубежных интересов" — интересов, которые лежат далеко от границ КНР. Это главным образом Африка и Ближний Восток. Они учатся решать задачи, связанные, например, с эвакуацией китайских граждан с территории, охваченной войной, с защитой каких-то объектов, с участием в коалиционных антитеррористических операциях. Морская пехота НОАК регулярно проводит учения. Китайских морпехов, например, перебрасывали в пустыню Гоби, где они тренировались в новых для себя климатических условиях. Все это говорит о том, что КНР создает мощные экспедиционные силы".

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские военные моряки во время российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие &mdash; 2015"
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские военные моряки во время российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие — 2015"

На сегодняшний день в составе ВМС НОАК имеется более 70 десантных и военно-транспортных кораблей различного водоизмещения. Большинство из них способно действовать в дальней морской зоне. Еще около десятка находятся на стапелях судостроительных заводов.

Что дальше

Президент Китая Си Цзиньпин на форуме Один пояс - один путь в Пекине
© AP Photo / Thomas Peter/Pool
Си Цзиньпин: шелковый путь станет "путем" мира, процветания и инноваций
Очевидно, что при таком масштабном военном строительстве, направленном на постоянное присутствие НОАК в дальних уголках мира, Китай вряд ли ограничится одной базой. Опорные пункты и логистические центры КНР могут появиться в будущем, например, на территории Таджикистана, Пакистана и Афганистана — далеко не самых стабильных государств Центральной и Южной Азии, через которые тем не менее Пекин намерен проложить участок своего "Нового шелкового пути".

Кроме того, многие аналитики не исключают появления новых китайских баз в Тихом океане. В частности, правительство КНР с 2014 года ведет соответствующие переговоры с руководством Папуа — Новой Гвинеи. Постоянное присутствие здесь НОАК позволит Пекину контролировать львиную долю юго-западной части Тихого океана и держать под наблюдением американские военные базы, расположенные в регионе.

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