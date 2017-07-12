ГД приняла закон о безопасности критической информационной инфраструктуры

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет правительственных законопроектов, которые касаются безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ; максимальные санкции за создание вредоносных программ для кибератак на КИИ предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Суть закона
Отмечается, что безопасность КИИ РФ и ее объектов обеспечивается за счет "определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, разработки критериев категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, показателей этих критериев и порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры".
Предусматривается, что каждый объект критической информационной инфраструктуры подлежит категорированию в соответствии с утвержденным правительством РФ порядком. Категорирование производится владельцами этих объектов самостоятельно либо с привлечением организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.
Собственники КИИ
Иностранные компании, являющиеся собственником объекта КИИ, осуществляющие свою деятельность на территории РФ и представляющие свои интересы через российские юридические лица, смогут продолжить свою работу без каких-либо ограничений.
Уточняется правовой статус национального координационного центра по компьютерным инцидентам. В частности, говорится, что это организация, создаваемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, участвующая в осуществлении координации деятельности субъектов КИИ, пояснил Левин.
Конкретизируется, что в части утверждения уполномоченным органом порядка технических условий установки и эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты в банковской сфере и иных сферах финансового рынка, необходимо согласование с Центральным банком РФ, сообщил глава комитета ГД по информационной политике.
В интересах собственников, а также лиц, использующих объекты КИИ РФ на праве аренды или ином законном основании, уточняются сроки осуществления процедуры категорирования таких объектов, добавил парламентарий.
Вместе с тем уточняется перечень сведений, представляемых субъектами КИИ в реестр значимых объектов КИИ. В обязанности субъектов КИИ в банковской сфере и иных сферах финансового рынка вводится требование уведомления о компьютерном инциденте не только уполномоченного органа, но и ЦБ РФ.
Помимо этого, предполагается наделить правом утверждения дополнительных требований по обеспечению безопасности значимых КИИ государственные органы, государственные корпорации и ЦБ РФ.
Принятие законопроекта позволит создать правовую и организационную основу для эффективного функционирования системы безопасности КИИ РФ, направленной в первую очередь на предупреждение возникновения компьютерных инцидентов на ее объектах, а также существенно снизит общественно-политические, финансовые и иные негативные последствия для РФ в случае проведения против нее компьютерных атак, полагают в правительстве.
Санкции
В УК РФ вводится новая статья "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ".
Предполагается, что создание и (или) распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, или информационных систем, либо правил доступа к указанной информации, если оно повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре или создало угрозу его наступления предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Если какое-либо из вышеуказанных нарушений было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц или лицом с использованием своего служебного положения, то в данном случае виновникам могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В случае если деяния повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Планируется, что документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года.