На Камчатке атомный подводный крейсер "Томск" провел пуск крылатой ракеты

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Экипаж атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота "Томск" во время учений провел удачные стрельбы крылатой ракетой по береговой цели на полигоне Кура в Камчатском крае, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту ранга Владимир Матвеев.
По его словам, при стрельбе "Томск" находился под водой в акватории Охотского моря. Сверхзвуковая крылатая ракета "Гранит" должна была попасть в цель, находящуюся на полигоне Кура.
Во время учений подводники отработали скрытное перемещение под водой перед атакой и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.
Кроме того, по итогам прошлого года экипаж АПЛ "Томск" награжден переходящим кубком командующего Тихоокеанским флотом за победу в состязании на первенство флота по тактической подготовке и переходящим кубком "Союза моряков-подводников ТОФ" за высокую профессиональную подготовку и боевую выучку.