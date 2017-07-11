"Терминатор-2021": что стоит за планами Пентагона создать "думающее" оружие

Коц. Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA намеревается за четыре года создать для военных нужд искусственный интеллект (ИИ) нового поколения, максимально близкий к человеческому. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте федеральных госзакупок fbo.gov. В 50-страничном техническом задании к проекту L2M (Life Learning Machines — "Бесконечно обучаемые машины") специалисты DARPA сформулировали основные требования к разработке: перспективный ИИ должен уметь самостоятельно принимать решения, быстро реагировать на изменения окружающей обстановки и, самое главное, запоминать результаты своих предыдущих действий и руководствоваться ими в дальнейшей работе. Руководство агентства уверяет: область применения нового искусственного интеллекта в военном деле имеет практически неограниченный потенциал.
"Злопамятный" компьютер
"Жизнь по определению непредсказуема, — сообщил на презентации проекта менеджер программы L2M и один из ведущих мировых исследователей в области ИИ профессор Хава Зигельман. — Программисты не могут предугадать любую проблему или непредвиденную ситуацию, которая может возникнуть, и прописать ее в программном коде. Поэтому нынешние обучаемые программы остаются уязвимыми к непостоянству реального мира. Сегодня, чтобы подготовить "умный" компьютер к новой для него ситуации, нужно его отключать, дорабатывать, загружать в него новые данные. Все это требует времени и немалых денег".
Проект L2M, работы над которым по плану должны начаться в ноябре 2017 года, подразумевает создание принципиально новой "умной" системы, основанной на пяти основных принципах. Первый — постоянное самообучение на протяжение всего "жизненного цикла". ИИ должен все время себя совершенствовать без вмешательства человека. Второй — адаптация. Новая система сможет подстраиваться под новые ситуации и задачи с ходу, основываясь на своем предыдущем опыте. Третий — нацеленность на результат. ИИ должен фильтровать поступающую ему информацию и сигналы, отсеивать лишнее и фокусироваться только на том, что позволит ему достичь цели. Четвертый — избирательная пластичность. Слишком "креативный" подход для решения сложных технических задач противопоказан, поэтому система должна балансировать на грани пластичности и стабильности. Пятый — мониторинг и безопасность. В ИИ должны быть вшиты жесткие правила, которые будут ограничивать его излишнюю самостоятельность, — своеобразный предохранитель, чтобы получившая зачатки разума система не наделала бед. Одно из главных требований — человек всегда должен иметь возможность вмешаться.
"Концепция L2M черпает вдохновение в механизмах адаптации, свойственных живым существам, — говорится в докладе. — Биологические организмы обладают впечатляющей возможностью адаптировать к окружающей среде свою структуру и функции, сохраняя при этом базовые черты, данные им от рождения: инстинкты, наследственную память и так далее. ИИ сейчас лишен такого потенциала и склонен "забывать" все старое, как только перед ним ставится новая задача. Целью одного из подразделений, занятых в разработке L2M, будет поиск нужных природных механизмов и попытка перевести их в компьютерные алгоритмы, которые можно использовать в перспективной системе. В рамках работы над проектом будут разрешены опыты с биологическим материалом".
Полковник-"фантаст"
Конкретные области применения нового искусственного интеллекта авторы презентации не называют, за исключением таких сфер, как автоматизация логистики и снабжения войск и визуальное распознавание целей. Поэтому воображение немедленно рисует апокалиптические картины из фильмов "Терминатор", "Матрица", "Бегущий по лезвию", в которых излишне самостоятельный ИИ поднимает восстание против своих человеческих создателей. Конечно, неотличимые от людей боевые роботы или разумные компьютерные программы — дело даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. И тем не менее Минобороны США давно интересуется возможностями использования ИИ в военных целях.
В апреле на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Пендлтон прошли масштабные учения, на которых были протестированы около 50 новых военных технологий. В том числе и беспилотные наземные роботизированные платформы, ведущие огонь по противнику, автоматически доставляющие боеприпасы и отвечающие за материальное обеспечение десантирования морпехов. Одним из основных идеологов этих учений был как раз Роберт Уорк. Он же курирует работу экспериментального центра комбинированных космических операций (JICSpOC), который призван координировать работу коммуникационных и военных спутников США в случае войны на земле и в космосе с технологически развитым противником.
"Армия США знакома с автономными системами ведения боя, которые она применяла в течение последнего десятилетия в Ираке, Афганистане и других странах, — говорил полковник Уорк в одном из своих выступлений. — Но такие виды вооружения, как управляемые воздушные и наземные аппараты с дистанционным управлением, будут в скором времени заменены преимущественно беспилотными и автономными системами во всех физических сферах действия (в воздухе, море, под водой, на суше и в космосе) и в большинстве военных операций. Еще потребуется некоторое время, чтобы новый способ ведения войны, в котором беспилотные и автономные системы займут центральное место, стал более очевидным".
В сочетании с программой L2M эти перспективные ударные системы могут получить то, чем раньше мог обладать только человек, — боевой опыт.
Пыль в глаза?
Однако в профессиональной военной среде немало сомневающихся в том, что искусственный интеллект нового поколения может появиться в ближайшее время. Во-первых, современная наука пока не дошла до уровня создания полноценного ИИ. Во-вторых, американские военные уже заявляли о масштабных проектах "оружия будущего", которые на поверку оказывались фарсом.
Программа "Стратегическая оборонная инициатива", объявленная Рональдом Рейганом в 1983 году, предусматривала создание широкомасштабной системы противоракетной обороны с использованием лазеров, орбитальных зеркал, атомной картечи, рельсотронов, кинетических спутников-перехватчиков и прочего хай-тека. Все эти планы, на тот момент совершенно нереализуемые, озвучивались открыто и косвенно послужили причиной для дальнейшего роста военных расходов СССР. Не исключено, что утечками информации о новом супер-ИИ США пытаются таким же образом втянуть Россию в очередной виток гонки вооружений. К тому же отношения между двумя странами сейчас немногим теплее, чем во времена Рейгана.
"Я подчеркну: в самом искусственном интеллекте нет ничего фантастического, над ним работают все ведущие страны, — рассказал Александр Жилин. — Россия — не исключение. В качестве примера: элементами ИИ обладают наши боевые самолеты поколения 4++, такие как Су-30СМ, Су-34, Су-35С. Их бортовые компьютеры могут работать автономно. В частности, в Сирии наши ВКС отрабатывали тактику "волчьей стаи", при которой самолет, обнаруживший цель, автоматически передает информацию о ней всем машинам звена. А прицельно-навигационный комплекс каждого истребителя самостоятельно просчитывает данные и выдает пилоту с десяток вариантов действий, как эту цель поразить, учитывая ее месторасположение, погодные условия, скорость ветра, наличие в районе вражеских средств ПВО и так далее. Человеку остается только выбрать. По схожему принципу действуют и современные американские самолеты. Эта технология ИИ уже реализована в "металле", результаты ее работы можно видеть вживую. А о перспективных разработках "военного искусственного интеллекта нового поколения" нам с вами никто не расскажет. Тем более в интернете".