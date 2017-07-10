Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Сафронов Сергей. Новейший экраноплан типа "Чайка" имеет хороший экспортный потенциал, в частности для поставки в Индию, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика — "Радар ММС" — Иван Анцев.

Первый такой экраноплан должен быть построен в РФ в 2019-2020 годах.

"Мы хорошо помним историю создания и использования корабля-экраноплана "Лунь" в СССР, вооруженного крылатыми ракетами "Москит". Это говорит о хорошей перспективе нашего экраноплана в интересах Минобороны. Он также имеет хороший экспортный потенциал. Например, у Индии есть крылатые ракеты "БраМос", которыми можно вооружить наш экраноплан", — сказал Анцев.

Экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.