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Безопасность

Изменяемая стреловидность. Зачем российские самолеты "поджимают" крылья

08:0009.07.2017
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкИстребитель МиГ-23 на аэродроме в ЖуковскомИстребитель МиГ-23 на аэродроме в Жуковском
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно полвека назад, 9 июля 1967 года, на авиационном параде в подмосковном Домодедово широкой публике впервые представили новейшие советские боевые самолеты с крылом изменяемой стреловидности — Су-17 и МиГ-23. Эти необычные машины стали основными  отечественными истребителями третьего поколения и во многом предопределили развитие авиастроения в СССР на ближайшие десятилетия. Оба самолета участвовали в десятках вооруженных конфликтов и по сей день остаются в боевом строю многих стран. В частности, Су-17 и МиГ-23 успешно используют для нанесения ударов по террористам сирийские летчики.

Решить дилемму

Принцип изменяемой геометрии крыла, реализованный в обоих самолетах, позволил советским конструкторам решить давнюю дилемму. Прямое крыло дает истребителю больший коэффициент подъемной силы. Пилоту на машине с такой компоновкой гораздо проще взлететь с аэродрома, особенно если она максимально нагружена боеприпасами и топливом. Кроме того, прямое крыло обеспечивает большую устойчивость самолета на дозвуковых скоростях, но практически непригодно для сверхзвука, в отличие от стреловидного, располагающегося под большим углом к фюзеляжу. Последнее идеально подходит для сверхскоростного пилотирования и более устойчиво к турбулентности атмосферы. Сочетание достоинств обоих типов компоновок позволило избавить Су-17 и МиГ-23 от их недостатков.

© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкИстребитель МиГ-23
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Истребитель МиГ-23

Конструктивно крыло с изменяемой стреловидности состоит из поворотных консолей, средней части крыла, центроплана и механизма поворота. На взлете и посадке пилот ставит крылья в положение минимальной стреловидности. Во время полета самолет начинает постепенно "прижимать" их к фюзеляжу. С достижением сверхзвуковой скорости они принимают максимальный угол стреловидности. Единственными недостатками такой конструкции являются ее большая масса и сложность, что затрудняет ремонт самолета на недостаточно хорошо оборудованных аэродромах.

Город Бенгази, Ливия
© Фото : Dennixo
Террористы сбили ливийский МиГ-23 над Бенгази
Особенности компоновки и ряд инновационных технологий, реализованных в ней, определили сильные стороны первых советских многоцелевых истребителей с крылом изменяемой стреловидности. Полностью снаряженному и заправленному МиГ-23 достаточно всего 450 метров взлетно-посадочной полосы, чтобы оторваться от земли при максимальной взлетной массе в 20 тонн. По этому показателю он превосходит, например, более современный самолет четвертого поколения, но той же "весовой категории", — МиГ-29. Максимальная скорость истребителя с "прижатыми" крыльями на высоте составляет 2500 километров в час, что тоже сопоставимо с вполне современными машинами.

Похвала от противника

Высокие маневренные характеристики МиГ-23, достоинства его конструкции, современное вооружение и авионика позволили ему выйти победителем из более чем 30 воздушных боев в одной только ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Советские машины пилотировали иракские пилоты. Иранцы же, одержавшие лишь 9 побед, имели на вооружении американские истребители F-4, F-5 и F-14 (последние, кстати, тоже имеют изменяемую геометрию крыла). МиГ-23 отлично проявили себя в ближних воздушных боях, но несколько уступали самолетам противника в дуэлях на больших дистанциях.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкСамолет МИГ-23 сирийских ВВС заходит на посадку на авиабазе "Хама"
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Самолет МИГ-23 сирийских ВВС заходит на посадку на авиабазе "Хама"

По достоинству оценили МиГ-23 и сами американцы. В 1980 году США удалось заполучить партию из десятка советских истребителей, входивших в состав ВВС Египта. Американские летчики и техники тщательно изучили МиГи, разобрали их буквально до винтика, собрали обратно и вплоть до 1988 года использовали их в учебных воздушных боях. К основным достоинствам машины они отнесли отличные разгонные и скоростные характеристики самолета, хорошую эргономику кабины, однако техперсонал охарактеризовал технологичность обслуживания и ремонта истребителя, как "чудовищную". Возможно, этим и вызвана высокая аварийность самолета. За годы его службы в результате различных происшествий и аварий было потеряно более 100 машин.

Ветеран Афганистана

Истребители-бомбардировщики Су-17, а также их экспортные модификации Су-20 и Су-22 хоть и имели возможность ведения воздушного боя против западных самолетов, использовались для этих целей редко. Их основной задачей в большинстве вооруженных конфликтов было нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. Су-17 тяжелее МиГ-23 почти на 2,5 тонны и способен поднимать в воздух до 4 тонн средств авиационного поражения — авиабомб, управляемых ракет "воздух-поверхность", подвесных пушечных контейнеров и прочего. Его разбег при полном вооружении составляет от 1,25 до 1,5 километров, что для бомбардировщиков тех времен было хорошим показателем. Как и максимальная скорость — 2100 километров в час.

© Flickr / Rob SchleiffertИстребитель-бомбардировщик Су-17
© Flickr / Rob Schleiffert
Истребитель-бомбардировщик Су-17

Су-17 прошли свое боевое крещение в арабо-израильской войне 1973 года в составе ВВС Сирии. Самолеты совершили 98 вылетов на бомбардировки, большинство из которых закончились успешно. В воздушных боях был сбит один израильский истребитель, сирийцы потеряли восемь машин. Второй раз сирийские Су-17 воевали во время вторжения Израиля в Ливан в июне 1982 года. Потери истребителей были очень высокими. Во время вылета 11 июня израильской авиацией и средствами ПВО были сбиты 7 сирийских самолетов из 10. Однако в результате этой атаки погиб высокопоставленный израильский генерал Йекутиэль Адам. Одной из причин больших потерь называлась посредственная квалификация сирийских летчиков. ВВС СССР активно использовали Су-17 в Афганистане. Он был единственным советским боевым самолетом, прошедшим эту десятилетнюю войну от начала и до конца, хотя в последние годы и был вытеснен более узкоспециализированным штурмовиком Су-25.

Самолет Су-22 сирийских ВВС. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дамаск потребовал от Совбеза ООН осудить действия коалиции, сбившей Су-22
В последний раз Су-22 (экспортная версия Су-17) попал в прицел мировых СМИ 18 июня 2017 года. Напомним, американский истребитель F/A-18 Super Hornet сбил самолет ВВС Сирии под городом Табка на северо-западе страны. Пилот успешно катапультировался и был эвакуирован. Многие военные эксперты утверждали, что шансов в воздушном бою против гораздо более современного истребителя у Су-17 при всех его достоинствах не было.

Новый подход

Помимо Су-17 и МиГ-23 крыло с изменяемой стреловидностью имеют советские и российские многоцелевые истребители МиГ-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, дальние бомбардировщики Ту-22М и самые большие в мире реактивные самолеты — стратегические ракетоносцы Ту-160. Последние три машины уже почти два года успешно применяются для нанесения ударов по базам международных террористов в Сирии.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт о возрождении выпуска Ту-160: это будет практически новая машина
Технология крыла с изменяемой геометрией на сегодняшний день остается актуальной, пожалуй, только в бомбардировочной авиации, где эффективность самолета зависит в основном от того, сколько вооружения он сможет поднять в воздух. Более современные истребители, такие как Су-27, МиГ-29 и их модификации, выполнены уже по интегральной аэродинамической схеме, в которой крыло плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус. По сути, авиаконструкторам удалось сохранить преимущества технологии изменяемой геометрии крыла без переусложнения и переутяжеления планера. Вдобавок новый подход позволил добиться сверхманевренности боевых самолетов, которая и сегодня является одним из основных требований к современным истребителям.

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