США
8.078 июля00:19МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Учения ВДВ на северо-западном направлении: длинные руки русского десанта

23:5807.07.2017
0300
© РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь РуденкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие на учениях ВДВ. Архивное фотоВоеннослужащие на учениях ВДВ. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
Перейти в фотобанк

ПОЛИГОН СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 7 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России на северо-западном направлении, активная фаза которых завершилась "разгромом противника" и парадом участвовавших в маневрах подразделений Ивановского, Ульяновского и Псковского соединений ВДВ, показали способность российских десантников оперативно перемещаться по воздуху на дальние расстояния, различными способами приземляться в незнакомой местности, быстро захватывать там особо важные объекты неприятеля и успешно вести боевые действия в отрыве от основных сил.

Высадка десанта во время учений ВДВ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Псковской области начинается активная фаза учений двух соединений ВДВ

Парад итогов перед домашним десантированием

Активная фаза начавшихся 3 июля командно-штабных учений (КШУ) с участием подразделений гвардейских 98-й (Ивановской) воздушно-десантной дивизии, 31-й (Ульяновской) отдельной десантно-штурмовой бригады и 76-й (Псковской) десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России завершилась в Псковской области. В ней участвовали 2,5 тысячи человек; было задействовано 500 единиц десантной техники; более 40 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, базирующихся на аэродромах Западного военного округа ВС РФ.

В пятницу на полигоне 76-й ДШД "Струги Красные" состоялся парад участников этих масштабных маневров, который принял руководитель КШУ начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов. Особо отличившиеся десантники были награждены перед началом прохождения подразделений торжественным маршем.

"В соответствии с планом возвращения войск личный состав будет парашютным способом десантироваться в Ульяновск и Иваново, а техника пойдет эшелоном", — сказал начштаба ВДВ России, добавив, что "для ВДВ нет такого слова, как перевозка войск — есть переброска войск комбинированным способом".

Он положительно оценил предварительные итоги учений, особенностью которых стало практическое десантирование боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления; проведение ивановскими и ульяновскими десантниками наступательных, диверсионных действий и также маневренной обороны на незнакомых полигонах Западного военного округа. Десантники также отработали межвидовое взаимодействие и управление подразделениями при выполнении различного рода учебно-боевых задач.

Военнослужащий во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
На учениях под Псковом опробовали новейшую машину обеспечения видеосвязи
Была достигнута основная цель маневров на северо-западном направлении: силовым способом разрешена учебная ситуация чрезвычайного и антитеррористического характера.

Кстати сказать, учениям пока не сыграли "отбой". Как пояснил начштаба ВДВ, они будут считаться завершенными, когда войска соберутся в пунктах постоянной дислокации, "оружие и техника — на местах, личный состав проверен".

Тревогу сыграли в понедельник

В понедельник Минобороны России сообщило, что "подразделения Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ в рамках учения были подняты по тревоге". Им была поставлена задача выдвижения в районы сосредоточения и к аэродромам взлета для подготовки личного состава и боевой техники к применению в составе группировки войск быстрого реагирования.

Основные силы десанта сразу стали готовить технику для выхода в районы сосредоточения; передовые подразделения — для погрузки в самолеты Ил-76 на аэродромах взлета. Были проведены все необходимые мероприятия подготовки личного состава к практическому десантированию.

Во вторник передовые подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России завершили подготовку техники в воинских частях, совершили марши в районы сосредоточения, где развернули пункты управления с новейшими автоматизированными средствами управления, и на аэродромы — для последующей переброски подразделений по воздуху.

Активная фаза под Псковом

Артиллерийская стрельба во время военных соревнований Десантный взвод - 2017 на полигоне Раевский в Новороссийске. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Десантники в этом году примут участие в 5 учениях с иностранными военными
В среду ивановские и ульяновские десантники совершили перелет в Псковскую область, где приступили к выполнению учебно-боевой задачи во взаимодействии с подразделениями 76-й ДШД.

На площадку приземления Кислово и в район военного аэродрома близ города Остров из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России была десантирована техника и сразу за ней — личный состав передовых отрядов. Перед высадкой десанта была проведена воздушная разведка объектов и позиций условного неприятеля, после которой самолеты оперативно-тактической авиации нанесли по ним массированный удар различными средствами огневого поражения.

"Противник" силами мобильных групп на высокопроходимых автомобилях встретил десантников в местах приземления. В условиях сильного огневого противодействия передовые отряды отбили многочисленные атаки, быстро расшвартовали десантированную технику, на ней захватили аэродромы для доставки сил десанта посадочным способом и приступили к выполнению следующей задачи.

На боевых машинах десанта БМД-2 передовые отряды ивановского и ульяновского соединений совершили многокилометровый марш по незнакомой местности и форсировали реку Великая. В течение ночи они вели разведку и маневренную оборону в тылу условного противника, отвлекая на себя его силы и средства.

В четверг в районы действий передовых отрядов подошли основные силы десанта, часть которого была высажена из вертолетов армейской авиации.

"Активная фаза учений 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й десантно-штурмовой бригады во взаимодействии с 76-й десантно-штурмовой дивизией завершилась проведением боевой стрельбы, в результате которой условный противник потерпел поражение", — сказал начштаба ВДВ России, отметив, что передовые отряды ведением маневренной обороны отвлекли на себя условного неприятеля.

Десантник ВДВ высаживается из вертолета Ми-8 на летно-тактических учениях армейской авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Более 30 тактических групп на западе России находятся в боевой готовности
По словам Игнатова, "после подхода основных сил нашего десанта по "противнику" был нанесен массированный огневой удар" авиацией, артиллерией и всеми средствами огневого поражения, которыми оснащены подразделения ВДВ.

"Андромеда" в реальном времени

На всех этапах учений десантники развертывали пункты управления с автоматизированными средствами управления и связи — это еще одна важная особенность учений ВДВ.

Как заявил руководитель КШУ, поступившая на оснащение Воздушно-десантных войск России автоматизированная система управления (АСУ) "Андромеда" позволяет командующему ВДВ в режиме реального времени видеть всю боевую обстановку до батальонного звена включительно.

Так, в ходе активной фазы маневров под Псковом была впервые применена новейшая машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", которая, по словам Игнатова, позволяет обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов, находящимися непосредственно на поле боя.

Он отметил, что машина, поступившая в ВДВ России в июне 2017 года, оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

Автоматизированные рабочие места на "Тигре" дают возможность командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне боевых действий в режиме реального времени, а командирам подразделений — быстро передавать наверх боевые донесения.

Международные тактические учения ВДВ в Витебске
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСовместные учения российских и белорусских десантников проходили в Витебской области Белоруссии с 1 по 6 апреля.Участник совместных российско-белорусских учений тактических групп ВДВ в Витебской области Белоруссии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Совместные учения российских и белорусских десантников проходили в Витебской области Белоруссии с 1 по 6 апреля.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчения проводились в три этапа, в рамках которых военнослужащие двух стран отработали план совместных действий в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения противником всех средств поражения.Совместные тактические учения подразделений Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Учения проводились в три этапа, в рамках которых военнослужащие двух стран отработали план совместных действий в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения противником всех средств поражения.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОсновные этапы учений проводились на трех военных полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь, общая площадь задействованной территории составила более 12 тысяч квадратных километров.Высадка десанта во время российско-белорусских учений ВДВ в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Основные этапы учений проводились на трех военных полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь, общая площадь задействованной территории составила более 12 тысяч квадратных километров.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ учениях приняли участие около тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники.Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В учениях приняли участие около тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРоссия на учениях была представлена усиленной парашютно-десантной ротой из Ивановской воздушно-десантной дивизии.Военнослужащий во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Россия на учениях была представлена усиленной парашютно-десантной ротой из Ивановской воздушно-десантной дивизии.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках первого этапа учений российские и белорусские разведчики обследовали местность Витебской области для определения безопасного маршрута для приземления войск "Союзного десанта".Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В рамках первого этапа учений российские и белорусские разведчики обследовали местность Витебской области для определения безопасного маршрута для приземления войск "Союзного десанта".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗа сутки разведчики двух стран совершили марш по территории восьми административных районов Витебской области. Общая протяженность их маршрута составила более 150 километров.Военнослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
За сутки разведчики двух стран совершили марш по территории восьми административных районов Витебской области. Общая протяженность их маршрута составила более 150 километров.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках второго этапа военнослужащие ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии впервые выполнили десантирование в смешанных группах: из самолета Ил-76МД вооруженных сил Республики Беларусь на незнакомую площадку десантировались 120 военнослужащих: по 60 от каждой страны.Военнослужащие Белоруссии и России во время высадки десанта во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В рамках второго этапа военнослужащие ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии впервые выполнили десантирование в смешанных группах: из самолета Ил-76МД вооруженных сил Республики Беларусь на незнакомую площадку десантировались 120 военнослужащих: по 60 от каждой страны.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВоеннослужащие эвакуируют условного пострадавшего во время совместных тактических учений в Витебске.Военнослужащие эвакуируют условного пострадавшего во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие эвакуируют условного пострадавшего во время совместных тактических учений в Витебске.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках учений российские военные впервые выполнили за рубежом десантирование со стрельбой в воздухе. Прыжки были совершены на парашютных системах Д-6, которые предоставила белорусская сторона.Военнослужащие Белоруссии и России во время высадки десанта во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В рамках учений российские военные впервые выполнили за рубежом десантирование со стрельбой в воздухе. Прыжки были совершены на парашютных системах Д-6, которые предоставила белорусская сторона.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа завершающем этапе учений десантники двух стран отработали блокировку и уничтожение условных террористов.Военнослужащие Республики Беларусь сооружают переправу через реку во время совместных российско-белорусских учений тактических групп ВДВ в Витебской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На завершающем этапе учений десантники двух стран отработали блокировку и уничтожение условных террористов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСогласно легенде, военнослужащие двух стран должны были уничтожить четыре группы незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию одного из крупных административных центров, расположенных в Белоруссии.Служебная собака для разминирования с военнослужащим ВС Республики Беларусь во время совместных российско-белорусских учений в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Согласно легенде, военнослужащие двух стран должны были уничтожить четыре группы незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию одного из крупных административных центров, расположенных в Белоруссии.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа полигоне Дретунь "крылатая пехота" двух стран при огневой поддержке авиации и артиллерии предотвратила прорыв банд на территорию дружественного государства в одном из приграничных районов Белоруссии.Совместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На полигоне Дретунь "крылатая пехота" двух стран при огневой поддержке авиации и артиллерии предотвратила прорыв банд на территорию дружественного государства в одном из приграничных районов Белоруссии.
/

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена