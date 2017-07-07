Учения ВДВ на северо-западном направлении: длинные руки русского десанта

ПОЛИГОН СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 7 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России на северо-западном направлении, активная фаза которых завершилась "разгромом противника" и парадом участвовавших в маневрах подразделений Ивановского, Ульяновского и Псковского соединений ВДВ, показали способность российских десантников оперативно перемещаться по воздуху на дальние расстояния, различными способами приземляться в незнакомой местности, быстро захватывать там особо важные объекты неприятеля и успешно вести боевые действия в отрыве от основных сил.

Парад итогов перед домашним десантированием

Активная фаза начавшихся 3 июля командно-штабных учений (КШУ) с участием подразделений гвардейских 98-й (Ивановской) воздушно-десантной дивизии, 31-й (Ульяновской) отдельной десантно-штурмовой бригады и 76-й (Псковской) десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России завершилась в Псковской области. В ней участвовали 2,5 тысячи человек; было задействовано 500 единиц десантной техники; более 40 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, базирующихся на аэродромах Западного военного округа ВС РФ.

В пятницу на полигоне 76-й ДШД "Струги Красные" состоялся парад участников этих масштабных маневров, который принял руководитель КШУ начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов. Особо отличившиеся десантники были награждены перед началом прохождения подразделений торжественным маршем.

"В соответствии с планом возвращения войск личный состав будет парашютным способом десантироваться в Ульяновск и Иваново, а техника пойдет эшелоном", — сказал начштаба ВДВ России, добавив, что "для ВДВ нет такого слова, как перевозка войск — есть переброска войск комбинированным способом".

Он положительно оценил предварительные итоги учений, особенностью которых стало практическое десантирование боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления; проведение ивановскими и ульяновскими десантниками наступательных, диверсионных действий и также маневренной обороны на незнакомых полигонах Западного военного округа. Десантники также отработали межвидовое взаимодействие и управление подразделениями при выполнении различного рода учебно-боевых задач.

Была достигнута основная цель маневров на северо-западном направлении: силовым способом разрешена учебная ситуация чрезвычайного и антитеррористического характера.

Кстати сказать, учениям пока не сыграли "отбой". Как пояснил начштаба ВДВ, они будут считаться завершенными, когда войска соберутся в пунктах постоянной дислокации, "оружие и техника — на местах, личный состав проверен".

Тревогу сыграли в понедельник

В понедельник Минобороны России сообщило, что "подразделения Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ в рамках учения были подняты по тревоге". Им была поставлена задача выдвижения в районы сосредоточения и к аэродромам взлета для подготовки личного состава и боевой техники к применению в составе группировки войск быстрого реагирования.

Основные силы десанта сразу стали готовить технику для выхода в районы сосредоточения; передовые подразделения — для погрузки в самолеты Ил-76 на аэродромах взлета. Были проведены все необходимые мероприятия подготовки личного состава к практическому десантированию.

Во вторник передовые подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России завершили подготовку техники в воинских частях, совершили марши в районы сосредоточения, где развернули пункты управления с новейшими автоматизированными средствами управления, и на аэродромы — для последующей переброски подразделений по воздуху.

Активная фаза под Псковом

В среду ивановские и ульяновские десантники совершили перелет в Псковскую область, где приступили к выполнению учебно-боевой задачи во взаимодействии с подразделениями 76-й ДШД.

На площадку приземления Кислово и в район военного аэродрома близ города Остров из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России была десантирована техника и сразу за ней — личный состав передовых отрядов. Перед высадкой десанта была проведена воздушная разведка объектов и позиций условного неприятеля, после которой самолеты оперативно-тактической авиации нанесли по ним массированный удар различными средствами огневого поражения.

"Противник" силами мобильных групп на высокопроходимых автомобилях встретил десантников в местах приземления. В условиях сильного огневого противодействия передовые отряды отбили многочисленные атаки, быстро расшвартовали десантированную технику, на ней захватили аэродромы для доставки сил десанта посадочным способом и приступили к выполнению следующей задачи.

На боевых машинах десанта БМД-2 передовые отряды ивановского и ульяновского соединений совершили многокилометровый марш по незнакомой местности и форсировали реку Великая. В течение ночи они вели разведку и маневренную оборону в тылу условного противника, отвлекая на себя его силы и средства.

В четверг в районы действий передовых отрядов подошли основные силы десанта, часть которого была высажена из вертолетов армейской авиации.

"Активная фаза учений 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й десантно-штурмовой бригады во взаимодействии с 76-й десантно-штурмовой дивизией завершилась проведением боевой стрельбы, в результате которой условный противник потерпел поражение", — сказал начштаба ВДВ России, отметив, что передовые отряды ведением маневренной обороны отвлекли на себя условного неприятеля.

"Андромеда" в реальном времени

По словам Игнатова, "после подхода основных сил нашего десанта по "противнику" был нанесен массированный огневой удар" авиацией, артиллерией и всеми средствами огневого поражения, которыми оснащены подразделения ВДВ.

На всех этапах учений десантники развертывали пункты управления с автоматизированными средствами управления и связи — это еще одна важная особенность учений ВДВ.

Как заявил руководитель КШУ, поступившая на оснащение Воздушно-десантных войск России автоматизированная система управления (АСУ) "Андромеда" позволяет командующему ВДВ в режиме реального времени видеть всю боевую обстановку до батальонного звена включительно.

Так, в ходе активной фазы маневров под Псковом была впервые применена новейшая машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", которая, по словам Игнатова, позволяет обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов, находящимися непосредственно на поле боя.

Он отметил, что машина, поступившая в ВДВ России в июне 2017 года, оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

Автоматизированные рабочие места на "Тигре" дают возможность командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне боевых действий в режиме реального времени, а командирам подразделений — быстро передавать наверх боевые донесения.