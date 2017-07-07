ВКС досрочно получили два арктических вертолета "Терминатор"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" досрочно передал Воздушно-космическим силам России два арктических военных вертолета Ми-8АМТШ-ВА, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"На Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в состав "Вертолетов России") состоялась торжественная церемония досрочной передачи двух вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск представителям ВКС РФ. "Арктический" Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны при температурах до минус 60°С", — говорится в сообщении.
По словам гендиректора компании Андрея Богинского, ряд наработок, опробованных на военном арктическом вертолете, уже внедряется на гражданских моделях вертолетной техники. По сравнению с базовой версией Ми-8АМТШ-В новый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей. Среди главных особенностей арктической версии — наличие уникальной системы подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой при отрицательных температурах до —60 градусов Цельсия возможен оперативный запуск двигателей вертолета при базировании на открытом воздухе.
Применение технических решений, реализованных на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, для вертолетов гражданского назначения в арктической зоне и северных широтах (в частности компаний нефтегазового сектора, геологоразведки, транспорта и других предприятий) позволит значительно улучшить их летно-технические и эксплуатационные характеристики, а также безопасность полетов и эффективность применения.