США
7.077 июля12:12МСК
USD60.24+0.66
EUR68.38+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

ВКС досрочно получили два арктических вертолета "Терминатор"

11:4107.07.2017
(обновлено: 11:53 07.07.2017)
02350
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ. Архивное фотоВертолеты Ми-8 АМТШ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" досрочно передал Воздушно-космическим силам России два арктических военных вертолета Ми-8АМТШ-ВА, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фото
© Фото : Улан-Удэнский авиационный завод
"Вертолеты России" досрочно поставили армии новую партию "Терминаторов"
Неофициально вертолет Ми-8АМТШ называют "Терминатор", под таким названием его прототип демонстрировался на авиасалоне в британском Фарнборо. Военный Ми-8АМТШ-ВА является модификацией этого вертолета для условий Арктики.

"На Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в состав "Вертолетов России") состоялась торжественная церемония досрочной передачи двух вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск представителям ВКС РФ. "Арктический" Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны при температурах до минус 60°С", — говорится в сообщении.

По словам гендиректора компании Андрея Богинского, ряд наработок, опробованных на военном арктическом вертолете, уже внедряется на гражданских моделях вертолетной техники. По сравнению с базовой версией Ми-8АМТШ-В новый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей. Среди главных особенностей арктической версии — наличие уникальной системы подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой при отрицательных температурах до —60 градусов Цельсия возможен оперативный запуск двигателей вертолета при базировании на открытом воздухе.

Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Минобороны хочет модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии
Кроме того, для полетов в условиях местности, где нет ориентиров, и полярной ночи на машине установлено новейшее навигационное и радиооборудование, в том числе цифровой автопилот и инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов. Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1400 километров, а продолжительность полета более 7 часов.

Применение технических решений, реализованных на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, для вертолетов гражданского назначения в арктической зоне и северных широтах (в частности компаний нефтегазового сектора, геологоразведки, транспорта и других предприятий) позволит значительно улучшить их летно-технические и эксплуатационные характеристики, а также безопасность полетов и эффективность применения.

Вертолет Ка-62. Архивное фото
© Фото : АО "Вертолеты России"
Рогозин назвал преимущества нового российского вертолета Ка-62
Вертолет "Терминатор" предназначен для транспортировки личного состава и грузов, может нести на себе вооружение, использоваться для спасательных операций. По данным СМИ, Ми-8АМТШ был принят на вооружение российской армии в 2009 году. Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ, по оценкам экспертов, имеет высокие летно-технические характеристики, отличается надежностью и простотой эксплуатации, способен решать широкий круг задач, может эффективно применяться в различных климатических зонах, в любых погодных условиях, в любое время суток.

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена