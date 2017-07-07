МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил от должности начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча, отвечавшего за хранение и обслуживание всех ядерных боеприпасов, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, отставка состоялась по просьбе самого генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель Сыча — генерал-майор Игорь Колесников.

Источники "Коммерсанта" отметили, что генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить бесперебойную работу главка: за время его работы (с 2010 года) на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП.

Двенадцатое ГУМО — центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил. Контролирует разработки и испытания ядерных боеприпасов, организует их хранение и эксплуатацию, ведет учет и планирование, говорится на сайте военного ведомства.