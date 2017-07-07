Российские истребители четыре раза за неделю поднимались для перехватов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Истребители Воздушно-космических сил России четыре раза за прошедшую неделю поднимались в воздух для осуществления перехватов, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Согласно опубликованной министерством инфографике, воздушную разведку вдоль границ РФ вели девять летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

На прошлой неделе министерство сообщало о шести вылетах для перехвата самолётов-разведчиков. Сообщалось, что иностранные самолёты провели при этом 15 разведывательных полетов у границ РФ.