Путин призвал отслеживать деятельность оборонных предприятий по линии ВТС

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июл — РИА Новости. Оборонные предприятия, получившие право на внешнеторговую деятельность, берут на себя всю ответственность за качество продукции и соблюдение контрактных условий, но соответствующая практика будет внимательно отслеживаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну, что оборонные предприятия, получившие право на внешнеторговую деятельность, берут на себя всю ответственность за качество продукции и соблюдение контрактных условий зарубежных поставок", — сказал Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Он отметил, что комиссия и соответствующие структуры должны за этим присматривать, смотреть, как эта работа осуществляется на практике. "Важно не допускать сбоев в работе нового механизма и внимательно отслеживать соответствующую практику", — сказал он.

Путин отметил, что систему ВТС необходимо совершенствовать, для чего в оборонно-промышленном комплексе и были проведены масштабные структурные изменения, в частности, под единое начало были собраны ключевые холдинги ОПК, а ряд ведущих объединений получил право внешнеторговой деятельности. Путин отметил, что данный шаг должен сделать более удобным взаимодействие по линии ВТС для иностранных заказчиков.