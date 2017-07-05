Россия заключит с Египтом два контракта, связанных с "Мистралями"
09:4805.07.2017
(обновлено: 10:08 05.07.2017)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия заключит два контракта с Египтом: по вертолетам Ка-52К и корабельным системам для "Мистралей", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Мы должны понимать, что корабли (купленные у Франции вертолетоносцы "Мистраль") нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования", — сказал Михеев.
Он подчеркнул, что "Мистрали" уже в составе ВМС Египта, и сам Каир заинтересован подписать контракт и как можно быстрее, чтобы получить вертолеты, и корабли могли уже полноценно функционировать.
Торжественная церемония передачи новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" личному составу вертолетного полка ЮВО состоялась в Краснодарском крае.
Демонстрация тренажера вертолета КА-52 на торжественной церемонии передачи вертолетов Ка-52 "Аллигатор" личному составу вертолетного полка ЮВО в Краснодарском крае.
Новый ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" после торжественной передачи личному составу вертолетного полка ЮВО в Краснодарском крае.
Мероприятие прошло в рамках планового переоснащения.
После торжественной церемонии передачи новых ударных вертолетов были проведены их тестовые полеты.
Ка-52 — модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула".
Торжественная церемония передачи новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" личному составу вертолетного полка ЮВО в Краснодарском крае. Справа: командующий 4 армией ПВО и ВВС, генерал-лейтенант Виктор Севастьянов.
Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" являются одними из самых совершенных боевых машин в своем классе.
Они предназначены для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине.
Командующий 4 армией ПВО и ВВС, генерал-лейтенант Виктор Севастьянов на торжественной церемонии передачи новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" личному составу вертолетного полка ЮВО в Краснодарском крае.
Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут работать в любых погодных условиях и в любое время суток.
Торжественная церемония передачи новых ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" личному составу вертолетного полка ЮВО в Краснодарском крае.