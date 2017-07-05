Россия заключит с Египтом два контракта, связанных с "Мистралями"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия заключит два контракта с Египтом: по вертолетам Ка-52К и корабельным системам для "Мистралей", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы должны понимать, что корабли (купленные у Франции вертолетоносцы "Мистраль") нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования", — сказал Михеев.

Он подчеркнул, что "Мистрали" уже в составе ВМС Египта, и сам Каир заинтересован подписать контракт и как можно быстрее, чтобы получить вертолеты, и корабли могли уже полноценно функционировать.