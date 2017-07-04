В Чечне по учебной тревоге подняли около тысячи мотострелков

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Около тысячи мотострелков и подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности в Чечне, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Около тысячи военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники мотострелкового полка 42-й дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской республике, были подняты по тревоге командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым в рамках плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО", — сказал он.

Сообщается, что военнослужащие части получили задачу выдвинуться в указанный район на незнакомый полигон "Кузьминский" в Ростовской области комбинированным способом, в том числе железнодорожным транспортом, в составе колонн на расстояние более 500 километров.

Отмечается, что по прибытии будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе огневой, тактической, специальной, вождению боевых машин. В ходе проверки военные проведут стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

"Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам профессиональных навыков и совершенствования слаженности подразделения военнослужащих при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и фортификационном оборудовании позиций", — добавил он.

За время учений мотострелки преодолеют более тысячи километров по грунтовым и шоссейным дорогам.