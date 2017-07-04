Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Экипаж новейшего корвета ВМФ России проекта 20380 прошел морской этап государственных испытаний и в скором времени вступит в строй Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев. Он добавил, что сейчас на корабле идет ревизия и проводятся окончательные покрасочные работы.

"Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля, — пояснил Матвеев. — В частности, были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, проведены посадки корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля".

Скорое вступление "Совершенного" в боевой строй — событие знаковое. Тихоокеанский флот не получал новых надводных кораблей с момента распада Советского Союза за исключением трех легких противодиверсионных катеров. Конечно, корвет — не крейсер. Но опыт боевых действий в Сирии показал, что даже небольшой корабль с мощным ракетным вооружением может представлять собой грозную силу.

Корабль для обороны

"Совершенный" стал первым кораблем проекта 20380, построенным на Амурском судостроительном заводе. Предыдущие четыре корвета серии — "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий" — были собраны на Северной верфи и в настоящий момент входят в состав Балтийского флота. Эти корабли с водоизмещением 2,2 тысячи тонн предназначены для действий в ближней морской зоне — патрулирования акватории, ведения борьбы с надводными и подводными судами противника, поддержки десанта. На сегодняшний день на Тихоокеанском флоте подобных кораблей просто нет, а их функции выполняют главным образом малые ракетные катера и противолодочные "сторожевики". Самому молодому из них — 26 лет, самому старому — за тридцать.

"Из всех кораблей ТОФ в дальние походы могут ходить только флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер проекта 1164 "Варяг", эсминец проекта 956 "Быстрый" и три больших противолодочных корабля проекта 1155 — "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов", — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Остальные корабли предназначены для действий в ближней морской зоне. В принципе, этого пока хватает. ТОФ не предназначен для дальних экспедиций, в отличие от ВМС США, и выполняет сугубо оборонительные задачи. Главная задача флота на Дальнем Востоке — обеспечить безопасность наших морских границ".

"Совершенный" идеально вписывается в эту концепцию. Основное вооружение корвета — восемь пусковых установок "Уран-У" с мощными противокорабельными ракетами Х-35, принятыми на вооружение российского флота в 2003 году. Сухопутной модификацией этого оружия снаряжены, в частности, комплексы береговой обороны "Бал". Каждая ракета несет 145-килограммовую фугасно-осколочную боевую часть проникающего типа, которой хватит для уничтожения любого типа корабля вплоть до эскадренного миноносца на дистанции до 260 километров. Одно из главных достоинств Х-35 — небольшие габариты и малая эффективная площадь рассеивания (ЭПР). Последний показатель отвечает за "заметность" ракеты. Чем он ниже, тем сложнее радиолокационным средствам противника засечь боеприпас и уничтожить его в полете.

Для самообороны и атаки воздушных целей "Совершенный" вооружен дальнобойным зенитно-ракетным комплексом "Редут" с дальностью стрельбы до 150 километров. Артиллерия корвета представлена 100-мм орудием А-190, а противолодочные средства — четырьмя 330-мм торпедными аппаратами "Пакет-НК". Кроме того, корабль оснащен самым современным радиоэлектронным и радиотехническим вооружением, системами спутниковой связи и может брать на борт многоцелевой вертолет Ка-27. Надстройка корабля спроецирована по стелс-технологии, что снижает общую заметность "Совершенного" на радарах противника.

Ударные возможности

Одним из главных недостатков корабля называют его узкую специализацию — своим вооружением он может бить только по морским и воздушным целям. Комплекс "Уран-У" не предназначен для работы "по земле", а 100-мм пушка может лишь ограниченно прикрыть морской десант непосредственно на побережье. В то же время уступающие "Совершенному" в водоизмещении малые ракетные корабли проекта "Буян-М", а также сторожевик "Дагестан" проекта 11661 (все — ближней морской зоны) успешно прошли боевое крещение в сирийском конфликте. Они неоднократно атаковали наземные цели террористов крылатыми ракетами "Калибр" из акваторий Средиземного и Каспийского морей. Многие западные аналитики тогда констатировали: с таким оружием даже небольшой корабль по своим ударным возможностям может быть сопоставим с крейсером или эсминцем.

Впрочем, "Совершенный" со временем получит и "Калибры". Корвет выполнен по модульному принципу, что позволяет быстро заменять на нем оборудование и вооружение для решения конкретных задач. На стапелях Северной верфи в настоящий момент достраиваются корветы "Гремящий" и "Проворный" модернизированного проекта 20385. Они должны вступить в состав Тихоокеанского флота в 2018-м и 2019 году соответственно. Их главное отличие от базового проекта 20380 — наличие восьми пусковых установок "Калибр-НК" вместо "Уранов".

Кроме того, до 2020 года со стапелей должен сойти многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Исаков". Это мощный ударный корабль, вооруженный в том числе "Калибрами". В ближайшие пять лет ТОФ должен получить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Черноморский флот перевооружился на эти лодки очень быстро, получив аналогичное количество новых ПЛ в период с 2014-го по 2016 год. А это значит, что российской военной промышленности по силам обновить подводный флот и на Дальнем Востоке.

"Совершенный" можно назвать первым вестником обновления самого возрастного российского флота. Впрочем, пока неясна судьба нашего потенциально самого мощного корабля в регионе — тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Адмирал Лазарев". С 1999 года он находится в отстое. Периодически в Министерстве обороны обсуждается возможность его утилизации, однако окончательное решение еще не принято. Сейчас корабль находится в доках 30-го судоремонтного завода ТОФ, который не имеет технических возможностей для такого крупного ремонта. Однако все может измениться, когда в строй будет введена новая гигантская верфь завода "Звезда" в бухте Большой камень. Ее мощностей хватит, чтобы строить и ремонтировать даже гигантские супертанкеры. Не исключено, что именно здесь "Адмирала Лазарева" приведут в порядок. Как считают многие военные эксперты, после модернизации он сможет серьезно усилить ТОФ наравне с новыми, более легкими кораблями.