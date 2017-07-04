В Минобороны заявили, что Россия отслеживала ракетный пуск в КНДР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия отслеживала ракетный пуск в КНДР, и полученные данные свидетельствуют о том, что речь идет о баллистической ракете средней дальности, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Пуск баллистической ракеты, запущенной 4 июля в 3 часа 46 минут мск с северокорейского полигона, был зафиксирован и отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)… Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", — рассказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, ракета поднялась на высоту 535 километра и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.

КНДР объявила во вторник, что испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14". Как говорилось в официальном заявлении Пхеньяна, Северная Корея может нанести удар по любой точке мира.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН.