Рогозин об оснащении ВМФ ядерными силовыми установками: полный порядок

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российский военно-морской флот полностью обеспечен всей необходимой номенклатурой ядерных силовых установок, что позволяет создавать военные корабли различного класса, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"По моему мнению, в том, что касается ядерных силовых установок, полный порядок", — заявил Рогозин в ответ на вопрос, позволяет ли нынешний научно-технологический потенциал в области ядерного оружейного комплекса адекватно отвечать на новые вызовы.

По его словам, госкорпорация "Росатом" создала всю номенклатуру атомных реакторов, восстановлено производство турбин на заводе "Киров-Энергомаш" в Санкт-Петербурге, что позволяет создавать силовые машины как для гражданских, так и для военных судов и кораблей — начиная от атомных ледоколов, заканчивая тяжелыми крейсерами.

"Вопрос только в одном — в позиции министерства обороны. Они — главный заказчик и, исходя из анализа военных угроз, формируют задачи, которые должна решить военная наука и должен решить оборонно-промышленный комплекс. Но каких-то проблем, связанных с решениями конструкторско-производственно-технологического характера, я не вижу", — заключил вице-премьер.