Главком ВМФ рассказал развитии военного кораблестроения в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Российская государственная программа военного кораблестроения реализуется с учётом опережения тенденций мирового кораблестроения, сообщил главком Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев.

"Мы должны работать на опережение мировых тенденций кораблестроения. Для того, чтобы ВМФ обладал возможностями реагировать на любые угрозы в Мировом океане, мы совместно с кораблестроителями должны идти на несколько шагов вперед и уже сейчас смотреть в дальнюю перспективу. С этим учетом реализуется государственная программа военного кораблестроения на период до 2050 года", — заявил он в статье, опубликованной в субботу в вестнике Международного военно-морского салона (МВМС-2017).

Главком добавил, что как надводные, так и подводные корабли ВМФ РФ в ближайшие 5-10 лет будут обладать более совершенными возможностями по маневренности и управляемости, радиолокационному вооружению и комплексам бортового оружия.

Военно-морская выставка, организованная министерством промышленности и торговли РФ, проходит в Северной столице с 28 июня по 2 июля на территории комплексов "Ленэкспо" и "Морской вокзал". Ее тематика включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии.

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