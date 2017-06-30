Авиация ТОФ проверила работу систем российского корвета "Совершенный"

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Авиация Тихоокеанского флота облетела новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для ТОФ, чтобы проверить системы корабля, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В рамках проведения государственных испытаний "Совершенного" в морских полигонах боевой подготовки ТОФ летчики морской авиации совершили плановые облеты корвета с целью проверки радиолокационных систем корабля, комплексов противовоздушной обороны и систем связи. В частности в море проверялась работа систем корвета по обнаружению, опознаванию и сопровождению различных типов воздушных целей на больших и малых высотах и имеющих разные скоростные характеристики", — сообщил Матвеев.

По его словам, в испытаниях задействовали корабельные вертолеты Ка-27, противолодочные самолёты Ил-38 и истребители МиГ-31.

В ближайшее время военные отработают посадки вертолетов Ка-27 на палубу корабля.

Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выданы 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.