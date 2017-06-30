Российские истребители шесть раз за неделю поднимались для перехватов

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Истребители Воздушно-космических сил России шесть раз за прошедшую неделю поднимались в воздух для осуществления перехватов, следует из материалов, опубликованных в пятницу в газете министерства обороны РФ "Красная звезда".

Какие самолёты были перехвачены, не уточняется. На прошлой неделе газета сообщала о 14 вылетах для перехвата самолётов-разведчиков за неделю.

Иностранные самолёты провели при этом за прошедшие семь дней 15 разведывательных полетов у границ РФ. Восемь из них осуществили США (самолёты RC-135 и RQ-4B Global Hawk), три — Швеция. По два самолёта направили к российским рубежам Норвегия и Япония.