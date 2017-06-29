"Швабе" разработал и испытывает прибор наблюдения для силовиков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Прибор для ведения наземной разведки в условиях плохой видимости разработали специалисты российского оптико-электронного холдинга "Швабе", сообщает пресс- служба холдинга.

Устройство — разработка инженеров новосибирского предприятия "Швабе — Оборона и Защита" (выходит в состав холдинга) — совмещает в себе три канала, которые обеспечивают максимально точное наблюдение при задымлении, тумане и осадках: телевизионный, тепловизионный и лазерный.

Как уточняет пресс-служба, сейчас проводятся лабораторные и полевые испытания опытного образца.

"В рамках текущих испытаний прибор подтверждает высокую эффективность в условиях плохой видимости. Работая сразу в нескольких диапазонах, он позволяет пользователю выбрать наилучшую картинку для наблюдения за искомым объектом", — сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

Он сообщил, что серийный выпуск прибора, в числе конкурентных преимуществ которого небольшой для устройств такого класса вес — 2,6 килограммов, начнется в первом квартале будущего года.

"Предположительный объем производства изделия составляет сотни единиц в месяц. На данный момент интерес к нему проявлен со стороны ряда российских силовых ведомств. В частности, сегодня холдинг согласовывает с заказчиками внедрение дополнительных пользовательских функций с целью адаптации прибора под решение конкретных задач", — сказал Попов.

В пресс-службе отметили, что прибор имеет статус изделия двойного назначения. Наряду с его использованием силовыми ведомствами изделие может применяться и в гражданских целях, в том числе в науке и других сферах. Так, с помощью устройства ученые смогут исследовать флору и фауну, лесничие — вести мониторинг лесных хозяйств. Кроме того, прибор будет востребован в сфере охоты и рыболовства.